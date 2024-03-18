SEASONS PLACE部署周二加推 暫收5000票、超額逾15倍｜將軍澳新盤

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」今日(18日)公布項目最新部署，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目最快將於明日(19日)加推第3號價單，涉及項目約兩成單位，他稱新價單仍有加價空間，視乎單位樓層等因素，至於首兩張價單折實平均呎價約14,434元。黃光耀稱，明日亦將公布首張銷售安排，最快落實於本周六(23日)發售。

黃光耀續指，「SEASONS PLACE」截止今日下午3時，累收約5,000票，以首兩張價單298伙計算，超額認購逾15倍。入票人士中用家及首置客佔六成，意向購入一房及兩房單位；大手客組別佔兩成，意向購入一房、兩房開放式廚房單位。地區分布方面，入票人士中來自將軍澳及東九龍地區佔兩成，新界區包括荃灣、沙田、大圍等地佔兩成，另港島區和內地亦各佔兩成。