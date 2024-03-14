SEASONS PLACE開價｜中原陳永傑：折實均呎創同區4年新低 首批有力「一Q清枱」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「SEASONS PLACE」今天公布首張價單130個單位，訂價克制，折實平均呎價重返2019年6月同系GRAND MONTARA 首張價單水平，創同區4年新低。以折實入場價計，亦創康城站上蓋項目6年新低，料項目認購反應熱烈，首批單位有力一Q清枱。

預計本月一手成交突破 5 千宗

「SEASONS PLACE」首批折實平均呎價14,188元，參考日出康城上蓋項目上一新盤「凱柏峰III」首張價單的16,938元，低約16.2%，較「凱柏峰I」首批17,888元更低約20.6%。

據代理提供資料顯示，對比同系日出康城二手屋苑最新平均呎價，如「MARINI」報14,382元，仍低1.3%，至於「MONTARA」報13,238元則高出7.2%。

陳永傑續指，樓市撤辣後，交投氣氛明顯加快，尤其是一手新盤，本月至今暫錄逾2000宗成交，比上月全月270餘宗急升超過6倍，隨著多個全新盤以克制價推售，料一手交投持續暢旺，預計本月全月一手成交量有機會突破5000宗。