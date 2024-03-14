SEASONS PLACE開價｜首批130伙 入場價447.2萬 折實均呎14188元 平上期首批兩成

「SEASONS PLACE」今日公布首張價單，涉及130伙，折實售價由447.2萬起，折實呎價由13,576元起。(陳奕釗攝)

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」今日(14日)公布首張價單，涉及130伙，提供4種付款方法，最高折扣達12%，單位折實售價由447.2萬起，折實呎價由13,576元起，折實平均呎價14,188元，對上日出康城上一新盤「凱柏峰III」首張價單的16,938元低約16.2%，較「凱柏峰I」首批17,888元更低約20.6%。

「SEASONS PLACE」首張價單涵蓋38伙一房，82伙兩房開放式廚房，5伙兩房梗廚以及5伙三房。單位實用面積介乎323至665方呎，價單定價由508.1萬至1,112.8萬元，呎價介乎15,426至16,768元。扣除最高折扣12%，折實售價由447.2萬至979.3萬元，折實呎價由13,576元至14,757元。以定價計，該批市值約8.84億元。