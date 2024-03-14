SEASONS PLACE開價｜首批130伙 入場價447.2萬 折實均呎14188元 平上期首批兩成

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」今日(14日)公布首張價單，涉及130伙，提供4種付款方法，最高折扣達12%，單位折實售價由447.2萬起，折實呎價由13,576元起，折實平均呎價14,188元，對上日出康城上一新盤「凱柏峰III」首張價單的16,938元低約16.2%，較「凱柏峰I」首批17,888元更低約20.6%。
「SEASONS PLACE」首張價單涵蓋38伙一房，82伙兩房開放式廚房，5伙兩房梗廚以及5伙三房。單位實用面積介乎323至665方呎，價單定價由508.1萬至1,112.8萬元，呎價介乎15,426至16,768元。扣除最高折扣12%，折實售價由447.2萬至979.3萬元，折實呎價由13,576元至14,757元。以定價計，該批市值約8.84億元。
入場單位為第3A座9樓F室，一房間隔，實用面積323方呎，折實售價447.2萬元，折實呎價13,845元。呎價最低單位為第3A座9樓C室，兩房間隔，實用面積453方呎，折實售價615萬元，折實呎價13,576元。
SEASONS PLACE開價｜黃光耀：壓軸起動價 三成單位低於500萬
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀形容該張價單為「壓軸起動價」，希望首批銷情理想，吸引首置客、用家等入市，項目5%單位低於450萬元，30%單位低於500萬元，96%單位低於700萬元。項目將於周六(16日)開放示範單位予公眾參觀，並同日開始接受認購，是次大手客組別最多可以買6伙，最快下周開賣。
會德豐地產主席梁志堅稱，是次定價屬該區合理價格，希望能吸引本地用家，首批單位大機會短期內沽清。在全球經濟不佳情況下香港有望最快復原，帶動香港樓市好轉，全年樓價冀升5%至7%，相信投資客出動不會引起炒風。
「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。