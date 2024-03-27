SEASONS PLACE開賣｜一戶型率先售罄 大手客擲逾4000萬掃6伙兩房｜將軍澳新盤

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」今日(27日)盡推全盤餘下282伙進行次輪銷售。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，A組買家正在揀樓中，短短1小時暫已售出100伙，當中兩房(梗廚)單位率先售罄，三房單位亦已接近沽清。

黃光耀透露，A組暫時約20台為大手客，共售出50伙。其中有1組大手客買入6伙單位兩房(開放式廚房)單位，涉資約4,077萬元。另有1組大手客買入4伙，包括3伙兩房(開放式廚房)及1伙兩房(梗廚)單位，涉資約2,635萬元。他稱，A組中約50%為首輪的向隅客，約20%為內地專才客。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，該行錄得1組大手客斥資約3,987萬購入6伙兩房單位。