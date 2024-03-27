SEASONS PLACE開賣｜一戶型率先售罄 大手客擲逾4000萬掃6伙兩房｜將軍澳新盤

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」今日(27日)盡推全盤餘下282伙進行次輪銷售。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，A組買家正在揀樓中，短短1小時暫已售出100伙，當中兩房(梗廚)單位率先售罄，三房單位亦已接近沽清。
黃光耀透露，A組暫時約20台為大手客，共售出50伙。其中有1組大手客買入6伙單位兩房(開放式廚房)單位，涉資約4,077萬元。另有1組大手客買入4伙，包括3伙兩房(開放式廚房)及1伙兩房(梗廚)單位，涉資約2,635萬元。他稱，A組中約50%為首輪的向隅客，約20%為內地專才客。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，該行錄得1組大手客斥資約3,987萬購入6伙兩房單位。
另外，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝親自率領團隊到來展銷廳現場打氣，預祝項目紅盤熱銷。
「SEASONS PLACE」次輪銷售的282伙，包括135伙一房(開放式廚房)、127伙兩房(開放式廚房)、5伙兩房梗廚，以及15伙三房一套單位，實用面積介乎282至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,357元。
「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。