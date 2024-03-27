SEASONS PLACE開賣｜中原陳永傑：料次輪282伙即日沽清 有大手客擬斥3000萬掃6伙

撤辣後首個港鐵上蓋全新盤、由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」今日(27日)進行次輪銷售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，承接首輪一Q清枱的佳績，今日A組出席率高達八成，料今日次輪推售的282伙亦可全數沽清。由於項目擁鐵路概念，而且具規模，入伙後租金回報料逾3厘，吸引投資者追捧，該行出席客戶中，投資者佔三成，錄得一組客欲斥資3,000萬元購入6伙作長線投資。

「SEASONS PLACE」次輪銷售以價單形式推售282伙，包括135伙一房(開放式廚房)、127伙兩房(開放式廚房)、5伙兩房梗廚，以及15伙三房一套單位，實用面積介乎282至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,357元。