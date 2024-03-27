SEASONS PLACE開賣｜5日速沽538伙 撤辣後銷量最高新盤

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」今日(27日)盡推全盤餘下282伙進行次輪銷售，市場消息指，截至晚上10時，售出近170伙，次輪銷售目前仍進行中。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目開售5日已速沽538伙，佔可售單位近83%，銷情熾熱，成「撤辣後銷量最高新盤」。

黃光耀指，當中兩房(梗廚)單位率先極速售罄；而3A座標準層的C、D、E、F室，以及3B座標準的D室均悉數沽清。今日次輪銷售中，A組時段(即大手客時段)表現繼續強勁，當中有約20台大手客，共售出50伙。其中1組買入6伙兩房(開放式廚房)單位，涉資約4,077萬元；另1組買入3伙兩房(開放式廚房)及1伙兩房(梗廚)單位，涉資約2,635萬元。