SEASONS PLACE開賣｜5日速沽538伙 撤辣後銷量最高新盤

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」今日(27日)盡推全盤餘下282伙進行次輪銷售，市場消息指，截至晚上10時，售出近170伙，次輪銷售目前仍進行中。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目開售5日已速沽538伙，佔可售單位近83%，銷情熾熱，成「撤辣後銷量最高新盤」。
黃光耀指，當中兩房(梗廚)單位率先極速售罄；而3A座標準層的C、D、E、F室，以及3B座標準的D室均悉數沽清。今日次輪銷售中，A組時段(即大手客時段)表現繼續強勁，當中有約20台大手客，共售出50伙。其中1組買入6伙兩房(開放式廚房)單位，涉資約4,077萬元；另1組買入3伙兩房(開放式廚房)及1伙兩房(梗廚)單位，涉資約2,635萬元。
黃光耀稱，今日有不少投資者繼續積極入市，更有不少買家為首輪的向隅客，對終可購入心儀單位感到十分高興。樓市撤辣迄今一個月，集團已售出750伙單位，套現逾71億元，成「撤辣後吸金之冠」。
「SEASONS PLACE」次輪銷售的282伙，包括135伙一房(開放式廚房)、127伙兩房(開放式廚房)、5伙兩房梗廚，以及15伙三房一套單位，實用面積介乎282至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,357元。
「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。