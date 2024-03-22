SEASONS PLACE首輪收票突破1.1萬、超額約29倍 夥中原地產及中原按揭推置業優惠｜將軍澳新盤

「SEASONS PLACE」是次夥拍中原地產為買家送出復活節置業大禮，中原地產將軍澳區高級資深營業董事譚桂貞表示，由3月23日起至4月1日，經中原地產購入項目一房單位，並於入伙後經由中原地產租出，首10名一手買家將可獲得由中原測量師行提供一年免費租務管理服務，每份價值1萬元，優惠總值達10萬元。

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」將於明日(23日)首推368伙，會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，截止今日(22日)下午3時項目已收逾1.1萬票，以推售單位368伙計，超額認購約29倍。

一房租金回報料達 3.5 厘

譚桂貞續指，客源當中不乏收租客有意入市一房單位作收租用途，項目明天可供發售的115伙一房，折實售價全數低於500萬元，參考康城區一房平均呎租介乎40至50元，料租金回報可達3.5厘。

同時，中原按揭亦為項目買家推出「SEASONS PLACE」置優越按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳表示，該計劃按揭成數達九成，樓花、現樓同步適用；計劃全期按息低至H+1.3厘，封頂息率低至P-2厘，目前實際按息低至4.125厘，按揭年期達30年，可為買家提供現金回贈達貸款額2%；並可享有按揭存款相連的高存息戶口，存息與按息一致現為4.125厘。