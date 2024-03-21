SEASONS PLACE首輪累收1.05萬票 超額逾27倍｜新盤票王

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」將於周六(23日)首輪發售368伙，市場反應熾熱，截至今日(21日)晚上7時，已錄得約1.05萬票，超額認購逾27倍，膺今年新盤票王寶座。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目作為龍年頭炮大型鐵路上蓋新盤，備受市場熱烈追捧。自周末過後，外區客入票數字急增，包括不少港島客認為項目規模及配套完善，呎價比港島樓盤相宜，性價比及投資價值很高；亦包括不少新界客認為是鐵路上蓋難得機會，決定入票；令外區客與本區客的比例由6比4攀升至5比5。
黃光耀指，隨項目成為市場焦點，吸引不少銀行主動聯絡，為準買家介紹按揭優惠，預計首輪銷售當日將有逾100銀行同業到來推介。此外，美國聯儲局公布維持利率不變，以及預測今年有望減息3次合共0.75厘，有望展開減息周期，勢將利好項目銷售及樓市發展。
另外，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝今日親臨「SEASONS PLACE」展覽廳，為會德豐團隊打氣，預祝項目紅盤大賣。
「SEASONS PLACE」將於周六(23日)進行首輪銷售，以價單形式開賣368伙，佔今期總數650伙約56%。首輪發售單位涵蓋115伙一房，218伙兩房，以及35伙三房，實用面積介乎323至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由447.2萬至1,081.7萬元，折實呎價由13,576元至16,257元，折實平均呎價約14,604元。以折實價計算，約有115伙低於500萬元，有301伙低於700萬元，有345伙低於1,000萬元。
入場單位為第3A座9樓F室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積323方呎，折實售價447.2萬元，折實呎價13,845元。最低呎價單位為第3A座9樓C室，兩房(開放式廚房)戶型，實用面積453方呎，折實呎價13,576元，折實售價615萬元。
「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。