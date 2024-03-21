SEASONS PLACE首輪累收1.05萬票 超額逾27倍｜新盤票王

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」將於周六(23日)首輪發售368伙，市場反應熾熱，截至今日(21日)晚上7時，已錄得約1.05萬票，超額認購逾27倍，膺今年新盤票王寶座。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目作為龍年頭炮大型鐵路上蓋新盤，備受市場熱烈追捧。自周末過後，外區客入票數字急增，包括不少港島客認為項目規模及配套完善，呎價比港島樓盤相宜，性價比及投資價值很高；亦包括不少新界客認為是鐵路上蓋難得機會，決定入票；令外區客與本區客的比例由6比4攀升至5比5。

黃光耀指，隨項目成為市場焦點，吸引不少銀行主動聯絡，為準買家介紹按揭優惠，預計首輪銷售當日將有逾100銀行同業到來推介。此外，美國聯儲局公布維持利率不變，以及預測今年有望減息3次合共0.75厘，有望展開減息周期，勢將利好項目銷售及樓市發展。 另外，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝今日親臨「SEASONS PLACE」展覽廳，為會德豐團隊打氣，預祝項目紅盤大賣。