SIERRA SEA周六價單首賣318伙 入場價299萬 折實均呎$10877｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(22日)公布首輪銷售安排，推出329伙於本周六(26日)開賣，當中有318伙以價單形式出售，另有11伙特色單位以招標形式發售。項目暫收逾2.1萬票，以價單發售單位計算，超額認購逾65倍，將於本周四(24日)晚上8時截票。 新地副董事總經理雷霆表示，近期港元存款利息回落，部分市民傾向入市買樓投資收租，加上市場預期美國聯儲局減息機會加大且頻密，對準買家而言絕對是「強心針」，對項目周末銷情充滿信心。

新地代理執行董事陳漢麟指，「SIERRA SEA」價單發售的318伙，包括38伙一房、186伙兩房及94伙三房，以定價計算，整批單位市值約19億元。以最高折扣15%計算，單位折實售價由299.88萬至838.27萬元，有40伙低於400萬元；折實呎價介乎9,499元至12,702元，折實平均呎價10,877元。 最低售價單位為Aqua Avenue第5座G2樓G室，實用面積301方呎，一房間隔，折實售價299.88萬元，折實呎價9,963元。最低呎價單位為Aqua Avenue第3座1樓D室，實用面積574方呎，三房一浴室(開放式廚房)間隔，折實售價545.27萬元，折實呎價9,499元。