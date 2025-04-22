SIERRA SEA周六價單首賣318伙 入場價299萬 折實均呎$10877｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(22日)公布首輪銷售安排，推出329伙於本周六(26日)開賣，當中有318伙以價單形式出售，另有11伙特色單位以招標形式發售。項目暫收逾2.1萬票，以價單發售單位計算，超額認購逾65倍，將於本周四(24日)晚上8時截票。
新地副董事總經理雷霆表示，近期港元存款利息回落，部分市民傾向入市買樓投資收租，加上市場預期美國聯儲局減息機會加大且頻密，對準買家而言絕對是「強心針」，對項目周末銷情充滿信心。
新地代理執行董事陳漢麟指，「SIERRA SEA」價單發售的318伙，包括38伙一房、186伙兩房及94伙三房，以定價計算，整批單位市值約19億元。以最高折扣15%計算，單位折實售價由299.88萬至838.27萬元，有40伙低於400萬元；折實呎價介乎9,499元至12,702元，折實平均呎價10,877元。
最低售價單位為Aqua Avenue第5座G2樓G室，實用面積301方呎，一房間隔，折實售價299.88萬元，折實呎價9,963元。最低呎價單位為Aqua Avenue第3座1樓D室，實用面積574方呎，三房一浴室(開放式廚房)間隔，折實售價545.27萬元，折實呎價9,499元。
大手客佔約四成票源
陳漢麟稱，項目周五(25日)進行抽籤，周六早上9時展開銷售，分為A、B兩組時段發售，A組為大手組別時段，將安排208伙於該時段發售，細分為A1、A2及A3，A1組買家須認購3至10伙，A2組買家須認購2至3伙，A3組買家須認購1伙實用面積700方呎以上單位；而B組買家須認購1至2伙。他透露，項目暫有約40%票源來自大手客，客源地區分布方面，約三分之二來自新界區，主要為新界東，如沙田、馬鞍山等；約三分之一來自港島及九龍區。
「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。