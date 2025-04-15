SIERRA SEA開價｜中原陳永傑：震撼價推出 與鄰區馬鞍山新晉二手屋苑有三成折讓｜西沙新盤

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(15日)公布首張價單，涉及158伙。以最高折扣15%計算，一房折實售價由299.88萬元起，折實呎價由9,499元起，折實平均呎價10,398元。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「SIERRA SEA」今日推出首張價單，相信發展商考慮到近期關稅戰因素，所以開出「震撼價」，用家及上車客應把握黃金撈底時機。「SIERRA SEA」屬新發展片區，發展商用了30年精心打造，難以將鄰區作比較。但與鄰區馬鞍山新晉二手屋苑比較，仍有約30%折讓，而且全數單位折實售價低於600萬元，相當吸引。

陳永傑稱，「SIERRA SEA」發展規模龐大，設有大型休閒娛樂及商業設施，同時擁有低密度設計，屬度假式住宅新地標，與其他項目難以媲美。項目第1A(2)期打響頭炮，率先推出市場，提供小型單位為主，而且大部分單位樓底夠高，空間感十足之餘，設計靈活度亦大增，料可吸引年輕上車客、小家庭及投資收租客進駐。 他續稱，「SIERRA SEA」鄰近科學園及中文大學，有穩定及持續的企業專才及大學生租客來源，租金回報可逾3.5厘，回報可觀；加上發展商提供不同付款辦法包攬上車及收租客，相信「SIERRA SEA」種種優勢可掀起搶購熱潮。至於關稅戰對金融市場有危亦有機，相信美國會重啟減息周期，市場普遍認為減幅會更大，對樓市發展有利，料市民換樓動力大增。他指，本月一手成交暫錄近400宗交投，料全月可達1,500宗。

首張價單102伙折實價低於500萬元 「SIERRA SEA」首張價單包括3伙一房、118伙兩房及37伙三房，實用面積介乎301至574方呎。扣除最高折扣15%後，單位折實售價由299.88萬至598.48萬元，折實呎價介乎9,499元至 11,126元。首張價單有102伙折實售價低於500萬元，全數單位折實售價低於600萬元。以定價計，今批單位市值逾9億元。 最低售價單位為Aqua Avenue第5座G2樓G室，實用面積301方呎，一房間隔，折實售價299.88萬元，折實呎價9,963元。最低呎價單位為Aqua Avenue第3座1樓D室，實用面積574方呎，三房一浴室(開放式廚房)間隔，折實售價545.27萬元，折實呎價9,499元。

「SIERRA SEA」展銷廳及示範單位將於明日(16日）開放予公眾參觀，本周四(17日)起接受認購登記，最快下周展開首輪銷售。 「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。