SIERRA SEA壓軸銷售150伙 全盤累吸逾30億｜西沙新盤

「SIERRA SEA」加推的6號價單，涉及110伙，涵蓋33伙一房、54伙兩房及23伙三房單位，實用面積301至702方呎，以最高15%折扣計算後，折實價約335萬至914.5萬元，折實呎價約10,773至13,163元，折實平均呎價12,038元，較上月中公布首張價單折實均價10,398元高約15%。同時更新了原有價單，其中18伙單位，輕微加價約1.5%。陳漢麟指出，價格差別主要是本次加推屬1座向海樓王單位，故仍屬原價加推。本次入場單位為Aqua Avenue第5座2樓F室，實用面積311方呎，折實價335萬元，折實呎價10,773元。

新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」以逾4.2萬票新「票王」之勢於上周六(3日)次輪銷售再次「一Q清袋」。目前全盤共沽出624伙，套現逾30億。發展商緊接加推6號價單共110伙，並公布於周三（7日）進行第三輪銷售，涉及150伙。新地副董事總經理雷霆表示，負資產數目增加，僅代表樓價短期波動，香港住宅樓宇按揭的拖欠情況絕不嚴重，絕大部份借款人均準時供款，加上香港失業率僅3%，接近全民就業，供樓不成問題。

第三輪銷售折實平均呎價 11897 元

另外，第三輪銷售的150伙單位，當中包括128伙以價單形式發售，以及22伙以招標形式發售，當中以價單形式發售的128伙，涵蓋33伙一房、66伙兩房及29伙三房單位，實用面積由301至702方呎，折實平均呎價11,897元。陳漢麟表示，期數單位已全數推出。

第三輪銷售將於週三下午3時正式開售，共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積為700方呎以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙單位。並於今日（5日）下午8時截止接收購樓意向登記，明日（6日）進行抽籤。