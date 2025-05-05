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地產
2025-05-05 18:09:41

SIERRA SEA壓軸銷售150伙 全盤累吸逾30億｜西沙新盤

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SIERRA SEA壓軸銷售150伙 全盤累吸逾30億｜西沙新盤

SIERRA SEA緊接加推6號價單共110伙，並於周三進行第三輪銷售，涉及150伙。

新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」以逾4.2萬票「票王」之勢於上周六(3)次輪銷售再次一Q清袋目前全盤沽出624伙，套現逾30億。發展商緊接加推6號價單共110伙，並公布於周三（7日）進行第三輪銷售，涉及150伙。新地副董事總經理雷霆表示，負資產數目增加，僅代表樓價短期波動，香港住宅樓宇按揭的拖欠情況絕不嚴重，絕大部份借款人均準時供款，加上香港失業率僅3%，接近全民就業，供樓不成問題

新地代理執行董事陳漢麟表示，次輪銷售分別有9組客人購入3伙單位、61組客人購入2伙單位，合共70組大手客購入2伙或以上單位買家分佈方面，本地客逾七成，內地客比例超過兩成

SIERRA SEA」加推的6號價單，涉及110伙，涵蓋33房、54房及23房單位實用面積301702方呎，最高15%折扣計算後，折實價約335萬至914.5萬元，折實呎10,77313,163元，折實平均呎12,038元，較上月中公布首張價單折實均價10,398元高約15%更新原有價單，其中18單位，輕微加價約1.5%。陳漢麟指出，價格差別主要是次加推屬1向海樓王單位，故屬原價加推。本次入場單位為Aqua Avenue52F室，實用面積311方呎折實價335萬元，折實呎10,773元。

第三輪銷售折實平均呎價11897

另外，第三輪銷售150單位，當中包括128以價單形式發售，以及22以招標形式發售當中以價單形式發售的128伙，涵蓋33房、66房及29房單位，實用面積由301702方呎，折實平均呎價11,897元。陳漢麟表示，期數單位全數推出

第三輪銷售將於週三下午3時正式開售，共設AB組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積為700方呎以上的三房單位；B組買家可購入12伙單位。並於今日（5日）下午8時截止接收購樓意向登記，明6日）進行抽籤

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8特色戶 成交總金額逾1

SIERRA SEA」今天錄得8宗招標成交，包括5Sky Collection特色戶及3Garden Collection特色戶，當中最高成交金額單位為Aqua Avenue 533C單位，實用面積為997方呎連 276方呎平台及764方呎天台，成交金額2,020萬元，成交呎價20,261，創項目新高。8宗招標成交總金額逾1億。

雷霆透露，將視乎銷情，考慮推出項目1B期，而天璽•天2期亦有機會緊接推出

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