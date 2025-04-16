SIERRA SEA為一房買家提供「漸進式供款計劃」 首年免息月供$6800｜西沙新盤

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」周二(15日)公布首張價單，涉及158伙，包括3伙一房、118伙兩房及37伙三房，實用面積介乎301至574方呎。以最高折扣15%計算，折實售價由299.88萬至598.48萬元，折實呎價介乎9,499元至 11,126元，折實平均呎價10,398元。
首張價單推出第一按揭貸款(漸進式供款及利率計劃)，相關計劃只適用於一房單位，買家只可作為自住，按揭貸款年期最長為30年，全數或部分償還不徵收提前償還罰金。買家採用該此計劃：
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第1年不論任何樓價，每月基本供款金額一律為6,800元並獲免息
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至於第2年每月基本供款金額為8,800元，年利率升至2厘(P減3.25厘)
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第3年每月基本供款金額為10,800元，年利率升至3厘(P減2.25%)
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第4年每月基本供款金額為12,800元，年利率升至4厘(P減1.25%)
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第5年每月基本供款金額為14,800元，年利率升至5厘(P減0.25厘)
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直至第6年及其後，每月基本供款金額將根據當時的利率、貸款餘額和剩餘期數計算，年利率升至6厘(P加0.75厘)
申請手續費5000元 設提前償還現金回贈
據價單顯示，買方須就申請特別第一按揭貸款「漸進性供款付款計劃」，支付5,000元不可退還的申請手續費。
另外，發展商提供提前償還現金回贈，第1年內全數償還特別第一按揭貸款，可獲樓價2%現金回贈。第2年內及第3年內提前償還現金回贈，分別可獲樓價1.5%及0.75%現金回贈。
翻查資料，新地於2022年推售屯門「NOVO LAND」時亦曾推出「漸進性供款付款計劃」。
「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。