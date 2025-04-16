SIERRA SEA為一房買家提供「漸進式供款計劃」 首年免息月供$6800｜西沙新盤

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」周二(15日)公布首張價單，涉及158伙，包括3伙一房、118伙兩房及37伙三房，實用面積介乎301至574方呎。以最高折扣15%計算，折實售價由299.88萬至598.48萬元，折實呎價介乎9,499元至 11,126元，折實平均呎價10,398元。

首張價單推出第一按揭貸款(漸進式供款及利率計劃)，相關計劃只適用於一房單位，買家只可作為自住，按揭貸款年期最長為30年，全數或部分償還不徵收提前償還罰金。買家採用該此計劃：