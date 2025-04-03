SIERRA SEA獲批預售 戶型布局曝光 最快下周公布樓書及開價｜西沙新盤

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(3日)宣布已獲批預售樓花同意書，新地副董事總經理雷霆透露，項目預計最快下周上載售樓說明書、開放示範單位予傳媒參觀及公布首張價單，有機會於復活節假期前後展開首輪銷售。
雷霆指，目前樓市租金上升勢頭良好，相信今年中美國有機會減息，預期樓市能持續暢旺，以「SIERRA SEA」自身的優越條件，相信可以吸引各類型買家垂青。
主打一房至兩房 佔全盤近七成
發展商今日率先公布項目布局及單位戶型分布，新地代理執行董事陳漢麟指，「SIERRA SEA」由4座樓高14至31層的住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，當中734伙為標準單位，實用面積介乎301至702方呎，涵蓋8種戶型，間隔由一房至三房，當中一房及兩房合共佔全盤近七成；另設47伙連私人花園、平台、天台特色單位，當中四房間隔佔6伙。
陳漢麟稱，「SIERRA SEA」單位間隔多元化，大部分標準分層住宅物業層與層之間的高度約3.325米。項目標準單位中，兩房設422伙最多，實用面積由381至540方呎，設有2款戶型；而一房提供110伙，實用面積由301至314方呎。一房及兩房合佔532伙，佔全盤約68%。至於三房涉202伙，實用面積由523至702方呎，設有5款戶型。
特色單位方面，包括32伙連私人花園或平台的Garden Collection特色單位，以及15伙連平台和天台的Sky Collection特色單位。Garden Collection特色單位實用面積由279至659方呎，連108至592方呎私人花園或平台；Sky Collection特色單位實用面積由701至1,021方呎，除備有52至342方呎的平台外，更備有470至774方呎的天台，Sky Collection特色單位之住宅物業層與層之間的高度約4米，寬敞開揚的空間適合大家庭居住。
「SIERRA SEA」預計入伙日期為今年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。