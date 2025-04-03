SIERRA SEA獲批預售 戶型布局曝光 最快下周公布樓書及開價｜西沙新盤

發展商今日率先公布項目布局及單位戶型分布，新地代理執行董事陳漢麟指，「SIERRA SEA」由4座樓高14至31層的住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，當中734伙為標準單位，實用面積介乎301至702方呎，涵蓋8種戶型，間隔由一房至三房，當中一房及兩房合共佔全盤近七成；另設47伙連私人花園、平台、天台特色單位，當中四房間隔佔6伙。

陳漢麟稱，「SIERRA SEA」單位間隔多元化，大部分標準分層住宅物業層與層之間的高度約3.325米。項目標準單位中，兩房設422伙最多，實用面積由381至540方呎，設有2款戶型；而一房提供110伙，實用面積由301至314方呎。一房及兩房合佔532伙，佔全盤約68%。至於三房涉202伙，實用面積由523至702方呎，設有5款戶型。

特色單位方面，包括32伙連私人花園或平台的Garden Collection特色單位，以及15伙連平台和天台的Sky Collection特色單位。Garden Collection特色單位實用面積由279至659方呎，連108至592方呎私人花園或平台；Sky Collection特色單位實用面積由701至1,021方呎，除備有52至342方呎的平台外，更備有470至774方呎的天台，Sky Collection特色單位之住宅物業層與層之間的高度約4米，寬敞開揚的空間適合大家庭居住。