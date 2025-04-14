SIERRA SEA示範單位｜301呎一房套廁設計 妥善安排收納空間(多圖有片)｜西沙新盤

焦點大型全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目，預計可提供約9,500個住宅單位，規模僅次於藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島(9,812伙)。發展商首先推出第1A(2)期「SIERRA SEA」應市，由4座住宅大樓(Aqua Avenue第1、2、3及5座)組成，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。
Aqua Avenue第1座10樓G室一房
發展商設有4個示範單位，其中Aqua Avenue第1座10樓G室，為一房(開放式廚房)間隔，實用面積301方呎，包含一個22方呎的露台，層與層之間的高度最高為3.325米，開拓更廣闊空間。此單位備有「可持續跨代設計」元素，寬闊走廊及靈活門框設計，方便住戶按需要可隨意更改睡房及浴室門的大小，同時於淋浴間配備設計新穎扶手，地面舖砌加強防滑地板提升安全性，及便利設計之櫥櫃與露台等除提高安全性更使日常使用更加輕鬆方便。
單位大門側牆身設有隱藏式磁吸功能告示板，客飯廳空間寬敞舒適，大門後置有大容量Bosch雪櫃，雪櫃頂上儲物櫃內設置TP-LINK路由器，並設有光纖、CAT-6 網絡線及Wi-Fi 6無線上網系統。此外，單位已配備智慧中心，可配合住戶自選個人需要智能家居產品控制各種家居設備，如燈掣、冷氣機、窗簾、感應器或其他智能家電，用住戶可自組個人化智能生活。大門旁提供高身儲物櫃，內附多格層板，提供貯物空間，可擺放各種生活用品，除滿足多樣化的收納需求，同時方便住戶一進門就能輕鬆安置隨身物品。櫃內設開放式台面，更配有USB插頭的電插座，方便住戶手機充電及擺放鎖匙等常用小物。
客飯廳呈長方形設計
單位客飯廳呈長方形設計，長約4.675米，寬約2.47米，空間寬敞實用，供住戶靈活擺放家居。地板採用淺色石紋專利抗菌瓷磚鋪砌，輕易打理，持續確保居住環境衛生。客飯廳與露台相接，採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線，加強客飯廳空間感之餘，窗外景色一覽無遺。此單位露台設戶外木地板，與室內地台高度相若，提供更安全舒適的居住環境。
單位採用時尚開放式廚房設計，設有充裕的工作檯面，牆上裝有置物架及電插座，配襯高雅象牙白色及木紋色廚櫃，櫃內貼心設有升降拉籃，方便優悠樂活一族。廚房更配備小型摺疊梯，使高層空間能更被充分利用，為住戶提供更多妥善收納空間。廚房內配備德國品牌Siemens家電組合，包括電磁爐、拉趟式抽油煙機、嵌入式微波燒烤爐、洗衣乾衣機；而廚房電器更全被整合在廚櫃中。面向客飯廳位置設置高身置物架，為住戶妥善安排收納空間。
睡房間隔方正實用，配以窗戶，放置雙人床後仍寬敞舒適，睡房鋪砌暖色系木紋防潮岩塑地板，大門設自動下降隔聲條。客廳及睡房窗特別採用low-e塗層IGU玻璃，強化隔音隔熱功能，房間更預設電位方便住戶自行安裝電動窗簾。
浴室採用趟門設計，空間寬闊，地板採用色調淡雅的淺色石紋設計，延伸至牆身，設有浴室三件頭配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁。淋浴間更貼心配備設計新穎的扶手及加強防滑地板。浴室設有窗戶及配備內置抗菌過濾網的Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣和循環功能。浴室內亦設置洗手盆櫃及鏡櫃，內設不同收納間隔，並設電插座。
新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。