SIERRA SEA示範單位｜301呎一房套廁設計 妥善安排收納空間(多圖有片)｜西沙新盤

焦點大型全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目，預計可提供約9,500個住宅單位，規模僅次於藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島(9,812伙)。發展商首先推出第1A(2)期「SIERRA SEA」應市，由4座住宅大樓(Aqua Avenue第1、2、3及5座)組成，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。

Aqua Avenue 第 1 座 10 樓 G 室一房

發展商設有4個示範單位，其中Aqua Avenue第1座10樓G室，為一房(開放式廚房)間隔，實用面積301方呎，包含一個22方呎的露台，層與層之間的高度最高為3.325米，開拓更廣闊空間。此單位備有「可持續跨代設計」元素，寬闊走廊及靈活門框設計，方便住戶按需要可隨意更改睡房及浴室門的大小，同時於淋浴間配備設計新穎扶手，地面舖砌加強防滑地板提升安全性，及便利設計之櫥櫃與露台等除提高安全性更使日常使用更加輕鬆方便。

單位大門側牆身設有隱藏式磁吸功能告示板，客飯廳空間寬敞舒適，大門後置有大容量Bosch雪櫃，雪櫃頂上儲物櫃內設置TP-LINK路由器，並設有光纖、CAT-6 網絡線及Wi-Fi 6無線上網系統。此外，單位已配備智慧中心，可配合住戶自選個人需要智能家居產品控制各種家居設備，如燈掣、冷氣機、窗簾、感應器或其他智能家電，用住戶可自組個人化智能生活。大門旁提供高身儲物櫃，內附多格層板，提供貯物空間，可擺放各種生活用品，除滿足多樣化的收納需求，同時方便住戶一進門就能輕鬆安置隨身物品。櫃內設開放式台面，更配有USB插頭的電插座，方便住戶手機充電及擺放鎖匙等常用小物。