SIERRA SEA示範單位｜453呎無改動兩房 首採可持續跨代設計(多圖有片)｜西沙新盤

焦點大型全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目，預計可提供約9,500個住宅單位，規模僅次於藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島(9,812伙)。發展商首先推出第1A(2)期「SIERRA SEA」應市，由4座住宅大樓(Aqua Avenue第1、2、3及5座)組成，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。
Aqua Avenue第1座10樓J室無改動兩房
發展商設有4個示範單位，其中Aqua Avenue第1座10樓J室無改動示範單位，為兩房(開放式廚房)戶型，實用面積453方呎，包含一個27方呎露台及16方呎工作平台，層與層之間的高度為3.325米。此單位備有「可持續跨代設計」元素，屬新地首個樓盤採用此設計，配有浴室扶手、廚房升降拉籃、加強防滑地磚、走廊感應地腳燈、露台環保木地台。
單位不設玄關，客廳飯廳間隔方正實用，方便擺放傢俬；配合開放式時尚廚房設計，使空間更加實用，同時令客廳飯廳觀感更廣闊，此外，單位利用高樓底優勢，特別打造一組高身多功能收納組合櫃，櫃內配備活動層板，住戶可按個人需要配置配件，收納潔淨設備及家居用品。寬闊走廊及靈活門框設計，方便住戶按需要可隨意更改睡房及浴室門大小，同時於淋浴間配備設計新穎扶手，地面舖砌加強防滑地磚，提升安全性、走廊感應燈以及便利設計之櫥櫃與露台等，提供無微不至的舒適居所，切合住戶不同階段的所需。
單位大門採用防火實心木門設計，配備LOCKLY智能門鎖，支援內置密碼、3D 指紋及RFID感應門卡等解鎖方式。大門側牆身設有隱藏式磁吸功能告示板，大門後設有一列淺色木紋高身儲物櫃，內置多個層板，方便住戶放置各式家居物品，提供充裕收納空間。當中設有優雅白色石紋置物檯面空間，可用作展示收藏品，牆上更配有USB插頭的電插座。
單位亦配備智慧中心，可配合住戶個人需要自選智能家居產品聯控各種家居設備&，如燈制、冷氣機、窗簾、感應器或其他智能家電。同時，單位預設CAT-6 區域網絡數據線和Wi-Fi系統，住戶只需接駁指定互聯網供應商，即能無縫連接全屋智能設備&及互聯網。為配合智能家居的發展，項目已預留智能家系統線路。
客飯廳、主人睡房及睡房1均享同向景觀
單位客飯廳長約6米，寬約2.45米，連接落地玻璃趟門連接27方呎的露台，露台空間寬敞，另廣迎自然光線，採光度十足，提升家居整體空間感。此單位露台亦加設戶外木地板及加高欄杆。單位客廳飯廳間隔方正實用，靈活擺放各式各樣的家具。
單位配合開放式時尚廚房設計，配備長方形石紋工作檯面，使空間更加實用，同時令客廳飯廳觀感更廣闊。開放式廚房提供一系列頂級廚房家電組合，包括德國著名品牌西門子Siemens電磁爐、拉趟式抽油煙機、7合1智能微蒸烤焗爐及洗衣乾衣機，另有BOSCH雪櫃連冰箱。廚房配備高雅象牙白色及木紋廚櫃，內置層板，而櫃內貼心設置升降拉籃。廚房更配備小型摺疊梯，使高層空間能更被充份利用。此外，廚房電器大部份被整合於廚櫃中，令空間更為優雅一致，廚櫃面向客飯廳的一面為高身置物架設計，充分利用每一寸空間。雪櫃頂上儲物櫃內設置TP-LINK路由器，並設有光纖。
單位客飯廳、主人睡房及睡房1均享同向景觀，單位右側為睡房區，主人睡房位於末端位置，私隱度十足。此外，設計師貼心強化房門隔音設計，配以自動下降隔聲條。單位兩間睡房配備窗戶設計，提升房間的自然採光。睡房地台均以木紋防潮岩塑地板鋪砌，洋溢溫暖明亮氛圍。而睡房1設計方正，室內空間靈活實用。單位走廊除寬闊外更特設走廊感應燈，體貼住戶需要。
主人睡房貼心與工作平台相連，迎納自然光線，為住戶帶來開闊的視野體驗，營造出明亮開闊的氛圍，大大加強睡房空間感同時能打造對流效果。主人睡房可輕鬆容納雙人床，更預留有衣櫃位置，牆面配置充足的電插座。
浴室設計比較寬闊，地板採用色調淡雅的淺色石紋設計，延伸至牆身，提升生活質感。浴室配備三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，淋浴間更配備設計新穎扶手及加強防滑地磚。浴室設有特大鏡櫃，鏡櫃更內藏燈槽、電插座及吹風機收納位。洗手盆櫃內設有小物儲存空間，方便收納個人物品。浴室則特設乾濕分離的淋浴間，淋浴間內亦設置物架，配備內置抗菌過濾網的Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣和循環功能，時刻保持浴室乾爽舒適。
新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。