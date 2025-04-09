SIERRA SEA示範單位｜453呎無改動兩房 首採可持續跨代設計(多圖有片)｜西沙新盤

焦點大型全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目，預計可提供約9,500個住宅單位，規模僅次於藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島(9,812伙)。發展商首先推出第1A(2)期「SIERRA SEA」應市，由4座住宅大樓(Aqua Avenue第1、2、3及5座)組成，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。

Aqua Avenue 第 1 座 10 樓 J 室無改動兩房

發展商設有4個示範單位，其中Aqua Avenue第1座10樓J室無改動示範單位，為兩房(開放式廚房)戶型，實用面積453方呎，包含一個27方呎露台及16方呎工作平台，層與層之間的高度為3.325米。此單位備有「可持續跨代設計」元素，屬新地首個樓盤採用此設計，配有浴室扶手、廚房升降拉籃、加強防滑地磚、走廊感應地腳燈、露台環保木地台。

單位不設玄關，客廳飯廳間隔方正實用，方便擺放傢俬；配合開放式時尚廚房設計，使空間更加實用，同時令客廳飯廳觀感更廣闊，此外，單位利用高樓底優勢，特別打造一組高身多功能收納組合櫃，櫃內配備活動層板，住戶可按個人需要配置配件，收納潔淨設備及家居用品。寬闊走廊及靈活門框設計，方便住戶按需要可隨意更改睡房及浴室門大小，同時於淋浴間配備設計新穎扶手，地面舖砌加強防滑地磚，提升安全性、走廊感應燈以及便利設計之櫥櫃與露台等，提供無微不至的舒適居所，切合住戶不同階段的所需。

單位大門採用防火實心木門設計，配備LOCKLY智能門鎖，支援內置密碼、3D 指紋及RFID感應門卡等解鎖方式。大門側牆身設有隱藏式磁吸功能告示板，大門後設有一列淺色木紋高身儲物櫃，內置多個層板，方便住戶放置各式家居物品，提供充裕收納空間。當中設有優雅白色石紋置物檯面空間，可用作展示收藏品，牆上更配有USB插頭的電插座。

單位亦配備智慧中心，可配合住戶個人需要自選智能家居產品聯控各種家居設備&，如燈制、冷氣機、窗簾、感應器或其他智能家電。同時，單位預設CAT-6 區域網絡數據線和Wi-Fi系統，住戶只需接駁指定互聯網供應商，即能無縫連接全屋智能設備&及互聯網。為配合智能家居的發展，項目已預留智能家系統線路。