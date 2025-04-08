SIERRA SEA示範單位｜523呎連家具三房 夏日氣息主調(多圖有片)｜西沙新盤

單位間隔靈活寬敞，大門採用實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，包括內置密碼、3D指紋感應及RFID拍卡等，更有專利防偷窺電子按鍵技術，提高私隱度。大門側旁設有儲物櫃，內附多格層板，方便住戶整理鞋履及收納家庭用品，牆上更設USB充電插座，便利實用。客廳及睡房的玻璃幕牆特別採用low-e塗層 IGU玻璃，強化隔音隔熱功能，締造舒適恆溫的住所環境，主人睡房及睡房1設有預設電位，方便住戶自行安裝電動窗簾，輕鬆調節屋內採光及遮光。

焦點大型全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目，預計可提供約9,500個住宅單位，規模僅次於藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島(9,812伙)。發展商首先推出第1A(2)期「SIERRA SEA」應市，由4座住宅大樓(Aqua Avenue第1、2、3及5座)組成，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。

客飯廳以北歐簡約灰藍色柔光牆身配搭水晶鏡面，營造溫馨舒適感，地板選用溫暖色系複合木地板鋪砌，一室溫暖舒適。長方形設計，方便住戶擺放各式家具。飯廳選用特色玻璃檯面的長形四人餐桌，配上黃色的布織餐椅，擺放著一系列天藍色、黃色餐具及優雅花卉，靠牆位置以精緻圓形掛鏡連燈作點綴。客廳則擺放優雅的粉紅色絨面梳化，襯以粉色的壓紋抱枕及深啡色拼紅色的皮革抱枕，配上簡約的格紋米杏色地毯及米啡色圓形布藝矮凳，梳化旁邊擺放藍色茶几及輕奢氛圍落地燈後仍空間闊落。水晶鏡面電視牆前放置淺藍色的電視櫃，配以深藍色和珊瑚粉色的不規則陶瓷花瓶。

客廳及開放式廚房以間隔牆作分隔，長方形的開放式廚房空間寬敞，設有窗戶，增強採光外亦有助通風。廚房工作檯面以灰色石打造，綴以藝術擺設，富有藝術感，配上多組用料優質的淡雅大象灰色廚櫃，配備齊全的專業廚房設備，包括Siemens的七合一智能微蒸烤焗爐、煤氣爐、電磁爐、抽油煙機和洗衣乾衣機及雪櫃，均為嵌入式設計，令廚房的整體外觀更加整潔美觀。

3 間睡房設計方正

睡房區域處於單位的另一端，分別設有主人睡房、睡房1及睡房2，各個睡房均設計方正。此外，睡房門設計貼心配以自動下降隔聲條，加強隔音效果，睡房地板同樣選用溫暖色系複合木地板鋪砌，為寢室增添自然溫馨的氛圍。

睡房1專為新生嬰兒設計，主牆身和家具均選用溫暖木質色調，木質洞洞牆掛上可移動式儲物掛板，住戶可自由組裝儲物掛板，擺放小孩的可愛玩偶和玩具，方便收納。睡房2整體空間以暖色調為主，用上淺粉色烤漆亮面牆身，連接原木色立體條紋牆，另一面牆身配有吊架層板及掛衣杆，可放置模型擺設及收納日常用品，下層打造成開放式衣櫃供住戶方便擺放衣物。床邊一旁擺放大理石紋理的桌面，可當化妝檯使用。