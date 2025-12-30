熱門搜尋:
地產
2025-12-30 15:31:00

SIERRA SEA第2A期開價｜中原陳永傑：料開售即沽清 內地客比例增｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期今日(30)公布首張價單，涉及148伙，提供最高15%折扣，折實售價343.55萬元，折實平均呎價10,968元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，臨近年底，屬樓市傳統淡季，整體交投略為減慢，但整體樓市多正面消息，料聖誕新年假期過後，一二手交投會快速回復暢旺。「SIERRA SEA」第2A期今天公布首張價單148單位，開價可算相當克制，折實平均呎價10,968元，對比今年5月份之價單只微升約3%，而本年中原城市指數已錄超過4%升幅，而升幅主要於下半年錄得，可見發展商希望以吸引訂價於新一年打響頭炮帶動銷情。

陳永傑稱，項目新一張價單戶型多元化，訂價合理，相信首批單位於開售當日沽清絕無問題。(林俊源攝)

陳永傑指，項目一向以家庭客為主，本地用家佔約6成，亦有約兩成內地客源，預期今期更有機會增加，另外約兩成投資者，參考現時1A期及1B期陸續入伙，租金約4046元水平，租金回報全部超過4厘，對投資者可算相當吸引。新一張價單戶型多元化，訂價合理，相信首批單位於開售當日沽清絕無問題，預期明年樓價升幅可達約15%，主要是中美關係回復穩定，預期下年美國會再減息，加上本港金融市場表現持續理想，預計本港經濟平穩向好發展。

SIERRA SEA」第2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue1座、Coral Avenue2座、Coral Avenue3座及Coral Avenue5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。

