SIERRA SEA部署下周開價 首批料最少157伙｜西沙新盤

雷霆認為，關稅戰對市場影響已有所緩和，而本港居住需求強勁，租金已累升超過20個月，預期下半年美國會減息，相信市場上「租轉買」情況會更為普遍，將有利樓市，估計今季新盤交投將較第一季更加暢旺。

至於今日開放的兩個示範單位包括Aqua Avenue第3座10樓B室，為無改動示範單位，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積433方呎，目標客群為小型家庭。另為Aqua Avenue第1座10樓G室，為無改動示範單位，一房(開放式廚房)間隔，實用面積301方呎，此單位備有「可持續跨代設計」元素。

「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。