SIERRA SEA開價｜中原陳永傑：第1B期近乎原價加推 料開售「一Q清枱」機會大

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目的第1B期「SIERRA SEA」今日(8日)公布首張價單，涉及160伙，提供最高15%折扣，折實售價由300.05萬元起，折實呎價由9,499元起，折實平均呎價10,638元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「SIERRA SEA」持續銷情火熱，第1A(2)期更成為史上「新盤票王」，首三輪銷售亦成功即日沽清，料發展商期望打鐵趁熱，延續銷售佳績。至於是次開價亦相當克制，較1A(2)期加幅只有約2%，屬相當輕微，近乎以原價加推。項目首三輪銷售累積大量向隅客，預料大部分客人會繼續入票，料開售當日「一Q清枱」機會極大。
陳永傑指，項目入場費吸引不少年輕上車客青睞，位置上鄰近科學園及中文大學，有穩定及持續的優質租客來源，租金回報料可達3.5厘至4厘，對長線投資者亦相當吸引。
他續指，踏入5月份，中美關稅戰有緩和跡象，股市亦開始回穩；內地方面，人行宣布降準穩市場，預期部分資金南下，對本港物業市場屬好消息，加上預期美國或於6月減息，買家入市信心正逐步增強，可望帶動交投，相信短期內市場以一手主導，料本月一手成交可達約2,000宗。
「SIERRA SEA」第1B期首張價單涵蓋7伙一房、128伙兩房及25伙三房，實用面積介乎302至807方呎。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由300.05萬至935.76萬元，折實呎價介乎9,499元至11,695元。入場單位為Bleu Avenue第3座G2樓J室，實用面積302方呎，一房間隔，折實售價300.05萬元，折實呎價9,935元。
「SIERRA SEA」第1B期由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue第1、2、3及5座，每座樓層介乎16至31層，提供794伙，單位實用面積介乎279至1,290方呎，戶型涵蓋一房至四房。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。