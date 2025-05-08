SIERRA SEA開價｜中原陳永傑：第1B期近乎原價加推 料開售「一Q清枱」機會大

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「SIERRA SEA」持續銷情火熱，第1A(2)期更成為史上「新盤票王」，首三輪銷售亦成功即日沽清，料發展商期望打鐵趁熱，延續銷售佳績。至於是次開價亦相當克制，較1A(2)期加幅只有約2%，屬相當輕微，近乎以原價加推。項目首三輪銷售累積大量向隅客，預料大部分客人會繼續入票，料開售當日「一Q清枱」機會極大。

陳永傑指，項目入場費吸引不少年輕上車客青睞，位置上鄰近科學園及中文大學，有穩定及持續的優質租客來源，租金回報料可達3.5厘至4厘，對長線投資者亦相當吸引。

他續指，踏入5月份，中美關稅戰有緩和跡象，股市亦開始回穩；內地方面，人行宣布降準穩市場，預期部分資金南下，對本港物業市場屬好消息，加上預期美國或於6月減息，買家入市信心正逐步增強，可望帶動交投，相信短期內市場以一手主導，料本月一手成交可達約2,000宗。