SIERRA SEA開賣｜首輪價單160伙悉數沽清 傳大手客斥2500萬買5伙｜西沙新盤

項目於下午3時起開售，市場消息指，價單發售單位於晚上7時多已悉數獲認購，有大手客斥約2,500萬元購入5伙兩房單位作投資之用。計及上期第1A(2)期三輪銷售，「SIERRA SEA」連續四輪公開發售均成功即日沽清。市場預計發展商短期內加推新價單，最快周末展開次輪銷售。

第1B期「SIERRA SEA」 首輪以價單形式發售的160伙，涵蓋15伙一房、118伙兩房及27伙三房單位，實用面積介乎302至807方呎。扣除最高15%折扣，單位折實售價由300.05萬至956.76萬元，折實呎價介乎9,499元至12,944元。

入場單位為Bleu Avenue第3座G2樓J室，實用面積302方呎，一房間隔。呎價最低單位為Bleu Avenue第3座G2樓H室，實用面積444方呎，兩房間隔。首輪銷售共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙；A3組須購買1伙實用面積650方呎或以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙。