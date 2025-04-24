SIERRA SEA首輪截收逾3.5萬票 超購109倍 膺歷來新界票王｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」首輪銷售收票情況火熱，於今日(24日)晚上8時截票，核數仍在進行中。市場消息指，初步估算已收到逾3.5萬個購樓意向登記，以價單出售318伙計算，超額認購逾109倍，除登上今年「新盤票王」寶座外，更成為歷來新界區「新盤票王」，並超越1997年6月推出的青衣灝景灣當時累收3.04萬票第二高紀錄。 該盤價單發售的318伙，包括38伙一房、186伙兩房及94伙三房，以定價計算，整批單位市值約19億元。以最高折扣15%計算，單位折實售價由299.88萬至838.27萬元，有40伙低於400萬元；折實呎價介乎9,499元至12,702元，折實平均呎價10,877元。

最低售價單位為Aqua Avenue第5座G2樓G室，實用面積301方呎，一房間隔，折實售價299.88萬元，折實呎價9,963元。最低呎價單位為Aqua Avenue第3座1樓D室，實用面積574方呎，三房一浴室(開放式廚房)間隔，折實售價545.27萬元，折實呎價9,499元。 「SIERRA SEA」將於明日(25日)進行抽籤，周六(26日)早上9時展開銷售，分為A、B兩組時段發售，A組為大手組別時段，將安排208伙於該時段發售，細分為A1、A2及A3，A1組買家須認購3至10伙，A2組買家須認購2至3伙，A3組買家須認購1伙實用面積700方呎以上單位；而B組買家須認購1至2伙。至於有11伙特色單位，安排於本周六以招標形式發售。