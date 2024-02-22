THE ASTER示範單位｜619呎及698呎兩房有得睇！廳房同向 主人睡房空間寬敞｜多圖有片

嘉里建設(683)跑馬地山光道項目「THE ASTER」提供106伙，包括100伙標準分層單位，實用面積介乎619至698方呎，為兩房及兩房一套間隔；高層特設兩個三房一套連儲物室單位，實用面積為1,249方呎；另設四個平台特色單位，實用面積介乎581至660方呎。發展商最新開放兩個全新現樓示範單位，其中25樓B室，實用面積619方呎，採兩房連開放式廚房設計；另23樓D室，實用面積698方呎，屬兩房一套房連開放式廚房設計。

THE ASTER 示範單位｜25 樓 B 室

25樓B室實用面積619方呎，採兩房連開放式廚房設計，間隔寬敞方正，特設French Window式全落地玻璃趟摺門設計，接連約22方呎露台。室內及家具設計方面，設計師利用多種海藍色的裝飾配以木色及淺灰色的家具，打造充滿悠然寫意的氛圍，加上多款特色燈飾及藝術品，締造流露舒逸美態的空間感。

單位的客飯廳與睡房均為同向，主人睡房特設特大窗戶廣納室外景觀及自然光線。主人睡房空間感十足，放置雙人床後仍可三邊落床，並特別預留位置擺放大型衣櫃，同時連接約16方呎工作平台。

開放式廚房設備齊全、配備多款名牌家電，包括高級德國廚具品牌Siemens的電磁爐、抽油煙機、雪櫃、蒸焗爐及洗衣乾衣機；另更設有法國Vinvautz酒櫃。另外，浴室牆身採用歐洲高級雲石，備有美國著名品牌KOHLER的洗面盆及德國品牌Duravit的坐廁等。