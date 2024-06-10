THE HADDON周末兩日吸引逾2000人次參觀 首輪暫錄超過430票｜紅磡新盤

林達民表示，在端午節首兩日假期，THE HADDON共錄得超過2,000人次到銷售中心參觀。

本月首個開售全新盤、恒基地產(012)位於紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」將於明日(11日)推售68伙，當中63伙以價單形式發售，扣除最高10%折扣後，單位折實售價由481.23萬元起，折實呎價由18,368元起，折實平均呎價19,245元；另有5伙於同日以招標形式出售。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，在端午節首兩日假期，共錄得超過2,000人次到銷售中心參觀，向隅客無懼大雨影響，更有不少客人到紅磡現場視察。截至昨日(9日)晚上8時，已錄得超過430票登記，以價單發售63伙計算，超額認購逾5.8倍。