THE HADDON周末兩日吸引逾2000人次參觀 首輪暫錄超過430票｜紅磡新盤

本月首個開售全新盤、恒基地產(012)位於紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」將於明日(11日)推售68伙，當中63伙以價單形式發售，扣除最高10%折扣後，單位折實售價由481.23萬元起，折實呎價由18,368元起，折實平均呎價19,245元；另有5伙於同日以招標形式出售。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，在端午節首兩日假期，共錄得超過2,000人次到銷售中心參觀，向隅客無懼大雨影響，更有不少客人到紅磡現場視察。截至昨日(9日)晚上8時，已錄得超過430票登記，以價單發售63伙計算，超額認購逾5.8倍。
項目三樓平台打造多個不同綠意空間
林達民指，「THE HADDON」作為MIDTOWN SOUTH的其中一處重點規劃項目，其園境設計特意邀請來自日本的SORA BOTANICAL GARDEN悉心設計，其創辦人西畠清順(Seijun Nishihata)有「植物獵人」之稱，擅長創造各類「Plant-based Experience」，而今次SORA BOTANICAL GARDEN為「THE HADDON」的三樓平台打造多個不同的綠意空間，以「生活自然」為主題，並引入逾20種不同種類的植物，當中包括「酒瓶蘭」及「艷山薑」這兩類香港難得一見的植物，前者多數做為小型盆栽，而今次特意引入較大型的「酒瓶蘭」以供觀賞；後者則通常經提煉成香精香油，帶有森林氣味，香味清爽，可有激活大脑，提高注意力等的功效。
MIDTOWN SOUTH為創造全城獨一無二空中植物樂園，整體綠化面積及垂直綠化面積對比「THE HADDON」的總樓面面積分別約21%及約8%，比政府規定還要高。同時，希望透過巧妙地利用園林布置，調節住宅項目範圍內的風向流動與濕度，更透過植物生長所造成的樹蔭及不同形式的綠化地帶，以自然手法調節四周溫度，製造微氣候，有效減低熱島效應，打造城市中的綠洲，為整體社區做多一點。
「THE HADDON」位於黃埔街1號，設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房；當中一房及兩房佔全盤約九成。項目不設住客車位，預計關鍵日期為2025年9月30日，示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期5樓。