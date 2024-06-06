THE HADDON暫收逾300票 料周五落實銷售安排｜紅磡新盤

恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH的全新期數「THE HADDON」積極展開軟銷，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目截至今日(6日)暫收逾300票，以首張價單92伙計，超額認購逾2.2倍，他稱對收票情況感到滿意，最快明日(7日)上載首輪銷售安排，有望下周開售。

林達民續指，「THE HADDON」一房及兩房單位備受買家歡迎，其中一房多吸引投資者入票登記，兩房單位則獲同區客及分支家庭客追捧，項目亦接獲不少內地客入票。

談及後市，林達民認為，過去3個月一手市場錄約7,600宗成交，較去年同期多4倍，惟消耗的市場購買力有待補充，樓價料下半年反彈。