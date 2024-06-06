THE HADDON暫收逾300票 料周五落實銷售安排｜紅磡新盤

恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH的全新期數「THE HADDON」積極展開軟銷，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目截至今日(6日)暫收逾300票，以首張價單92伙計，超額認購逾2.2倍，他稱對收票情況感到滿意，最快明日(7日)上載首輪銷售安排，有望下周開售。
林達民續指，「THE HADDON」一房及兩房單位備受買家歡迎，其中一房多吸引投資者入票登記，兩房單位則獲同區客及分支家庭客追捧，項目亦接獲不少內地客入票。
談及後市，林達民認為，過去3個月一手市場錄約7,600宗成交，較去年同期多4倍，惟消耗的市場購買力有待補充，樓價料下半年反彈。
鳳凰樓設4個特色單位
恒基物業代理營業(一)部高級助理總經理黎銘指，「THE HADDON」於28樓鳳凰樓層提供4個特色單位供買家選擇，包括單位R，兩房連平台特色單位，實用面積384方呎，單位橫向開則，整個單位的客飯廳、睡房連平台合共闊約12.8米，坐擁超遼闊的風景線，採光度十足。
他續指，單位開則貫徹四正實用為宗旨，可靈活添置心儀傢俱，層與層之間高度約3.325米，特高樓底設計。單位以開放式廚房設計，從客飯廳兩邊均能從趟門或趟摺門步出193方呎的L型平台，為室內空間無限延展，平台更特設獨立大門連接電梯大堂，增加靈活性。從客廳步入單位的兩間睡房，起居生活與休息空間佈局有序，睡房1亦可步出平台位置，使整個單位更歸一。
「THE HADDON」位於黃埔街1號，設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房；當中一房及兩房佔全盤約九成。項目不設住客車位，預計關鍵日期為2025年9月30日，示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期5樓。