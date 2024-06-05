THE HADDON暫收300票超額2.2倍 最快下周二開賣｜紅磡新盤

林達民指，近日正積極考慮加推，部署端午節假後最快下周二(11日)進行首輪銷售。他稱，「THE HADDON」與相隔一條步行街的待推項目共用會所，合共提供約35項設施，包括室外游泳池、宴會廳、健身室、籃球場及兒童遊樂天地等。

恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH的全新期數「THE HADDON」持續進行收票，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目截止今日(5日)暫收約300票，以首張價單92伙計算，超額認購逾2.2倍，當中投資客佔35%及以上，用家以九龍區準買家為主。

兩期會所管理費及 營運一體化

恒基兆業地產營業部高級總經理黃文華指，集團自2018年起開始規劃紅磡大型重建項目，該系列規模龐大橫跨數條街，屬舊地契項目，各地段屬獨立地段，是次說服政府及獲得屋宇署批准，從大廈公契層面將「THE HADDON」及相鄰期數兩個地段業權成為一體，兩期住戶將來均可互相使用會所，並將實行管理費及營運一體化。林達民補充，更多住戶使用會所料管理費平攤下來更低。

「THE HADDON」位於黃埔街1號，設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房；當中一房及兩房佔全盤約九成。項目不設住客車位，預計關鍵日期為2025年9月30日，示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期5樓。