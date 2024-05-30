THE HADDON開價｜中原陳永傑：定價較同系貨尾折讓約10% 有望全數沽清

恒基地產(012)旗下紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」今日(30日)公布首張價單，涉及92伙，提供7種付款辦法，以100天即供付款計劃享最高10%折扣，單位折實售價由481.23萬元起，折實呎價由18,368元起，折實平均呎價19,280元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「THE HADDON」首批92伙定價與同系貨尾有約10%折讓，可見今次售價極具吸引力，加上項目主打一房戶，剛性需求大，入場銀碼細，適合上車客或年輕新婚客進駐；同時亦可吸引投資收租客入市，全因項目鄰近大學，租賃需求龐大，區內新晉屋苑每方呎租金介乎約40至60元，估計項目租金回報可超過3厘，甚至達4厘，首批單位有望全數沽清。
陳永傑指，樓市撤辣迄今約3個月，成交明顯轉旺，一手市場已售出逾7,000個單位，佔去年全年一手成交約六成，套現近900億元。內地經濟復甦理想，最近公布一系列房地產刺激計劃，救市訊號明確，料可同步帶動香港樓市向好。本月一手成交暫錄逾1,300宗，交投平穩，料下月一手成交量可增至1,500宗。全年計，料一手成交宗數可達15,000宗，屬合理水平。
「THE HADDON」首張價單涵蓋72伙一房、15伙兩房及5伙三房，實用面積介乎262至430方呎。價單定價由534.7萬至947.4萬元，呎價介乎20,408元至22,905元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由481.23萬至852.66萬元，折實呎價介乎18,368元至20,615元。最低售價及呎價單位同為6樓J室，實用面積262方呎，一房間隔，折實售價481.23萬元，折實呎價18,368元。項目將於明日(31日)開放示範單位予公眾參觀，周六(6月1日)起接受認購登記，最快下周開售。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容首批單位定價為「眾收成價」，意味大家都有收成。他指，「THE HADDON」綜合素質高，屬MIDTOWN SOUTH所有期數中地理位置最佳，臨近港鐵紅磡站且可望海景，是次特意「㩒低」首批定價，希望可以吸引客人關注。
「THE HADDON」位於黃埔街1號，設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房；當中一房及兩房佔全盤約九成。項目不設住客車位，預計關鍵日期為2025年9月30日，示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期5樓。