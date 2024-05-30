THE HADDON開價｜中原陳永傑：定價較同系貨尾折讓約10% 有望全數沽清

陳永傑表示，「THE HADDON」首批92伙定價與同系貨尾有約10%折讓，可見今次售價極具吸引力。

恒基地產(012)旗下紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」今日(30日)公布首張價單，涉及92伙，提供7種付款辦法，以100天即供付款計劃享最高10%折扣，單位折實售價由481.23萬元起，折實呎價由18,368元起，折實平均呎價19,280元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「THE HADDON」首批92伙定價與同系貨尾有約10%折讓，可見今次售價極具吸引力，加上項目主打一房戶，剛性需求大，入場銀碼細，適合上車客或年輕新婚客進駐；同時亦可吸引投資收租客入市，全因項目鄰近大學，租賃需求龐大，區內新晉屋苑每方呎租金介乎約40至60元，估計項目租金回報可超過3厘，甚至達4厘，首批單位有望全數沽清。

陳永傑指，樓市撤辣迄今約3個月，成交明顯轉旺，一手市場已售出逾7,000個單位，佔去年全年一手成交約六成，套現近900億元。內地經濟復甦理想，最近公布一系列房地產刺激計劃，救市訊號明確，料可同步帶動香港樓市向好。本月一手成交暫錄逾1,300宗，交投平穩，料下月一手成交量可增至1,500宗。全年計，料一手成交宗數可達15,000宗，屬合理水平。