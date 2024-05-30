THE HADDON開價｜首推92伙 折實平均呎價19280元 最平481萬｜紅磡新盤

市區焦點全新盤出擊，恒基地產(012)旗下紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」今日(30日)公布首張價單，涉及92伙，提供7種付款辦法，以100天即供付款計劃享最高10%折扣，單位折實售價由481.23萬元起，折實呎價由18,368元起，折實平均呎價19,280元。

資料顯示，同系紅磡「Baker Circle．Greenwich」去年7月公布首張價單56伙，當時折實平均呎價18,928元，「THE HADDON」首張價單較之高約1.9%。不過對比2022年11月推出的「必嘉坊．迎匯」及同年6月推出的「必嘉坊．曦匯」，兩盤首張價單折實平均呎價分別為21,238元及23,888元，「THE HADDON」較之低約9.2%及19.3%。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容首批單位定價為「眾收成價」，意味大家都有收成。他指，「THE HADDON」綜合素質高，屬MIDTOWN SOUTH所有期數中地理位置最佳，臨近港鐵紅磡站且可望海景，是次特意「㩒低」首批定價，希望可以吸引客人關注。