THE HADDON開價｜首推92伙 折實平均呎價19280元 最平481萬｜紅磡新盤

市區焦點全新盤出擊，恒基地產(012)旗下紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」今日(30日)公布首張價單，涉及92伙，提供7種付款辦法，以100天即供付款計劃享最高10%折扣，單位折實售價由481.23萬元起，折實呎價由18,368元起，折實平均呎價19,280元。
資料顯示，同系紅磡「Baker Circle．Greenwich」去年7月公布首張價單56伙，當時折實平均呎價18,928元，「THE HADDON」首張價單較之高約1.9%。不過對比2022年11月推出的「必嘉坊．迎匯」及同年6月推出的「必嘉坊．曦匯」，兩盤首張價單折實平均呎價分別為21,238元及23,888元，「THE HADDON」較之低約9.2%及19.3%。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容首批單位定價為「眾收成價」，意味大家都有收成。他指，「THE HADDON」綜合素質高，屬MIDTOWN SOUTH所有期數中地理位置最佳，臨近港鐵紅磡站且可望海景，是次特意「㩒低」首批定價，希望可以吸引客人關注。
明日開放示位 最快下周開賣
林達民稱，「THE HADDON」首張價單涵蓋72伙一房、15伙兩房及5伙三房，實用面積介乎262至430方呎。價單定價由534.7萬至947.4萬元，呎價介乎20,408元至22,905元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由481.23萬至852.66萬元，折實呎價介乎18,368元至20,615元。以定價計，整批單位市值約5.92億元。
他續稱，今批單位售價及呎價最低為6樓J室，實用面積262方呎，一房間隔，折實售價481.23萬元，折實呎價18,368元。項目將於明日(31日)開放示範單位予公眾參觀，周六(6月1日)起接受認購登記，最快下周開售。
「THE HADDON」位於黃埔街1號，設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房；當中一房及兩房佔全盤約九成。項目不設住客車位，預計關鍵日期為2025年9月30日，示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期5樓。