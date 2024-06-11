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2024-06-11 22:16:09

THE HADDON開賣｜今首輪推售63伙 有新界買家斥逾千萬購2伙一房收租

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THE HADDON開賣｜今首輪推售63伙 有新界買家斥逾千萬購2伙一房收租

THE HADDON開賣｜今首輪推售63伙 有新界買家斥逾千萬購2伙一房收租

本月首個開售全新盤、恒基地產(012)位於紅磡MIDTOWN SOUTH新一期「THE HADDON」今日(11)晚上6時起展開首輪銷售，以價單發售的63伙，包括43伙一房、15伙兩房及5伙三房，實用面積介乎262430方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由481.23萬元起，折實呎價由18,368元起，折實平均呎價19,245元；另有5伙於同日以招標形式出售。

市場消息指，項目暫有13伙已獲認購。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑透露，該行錄得一組新界區客戶斥資近1,026萬元購入2伙一房單位作長線收租之用。

THE HADDON開賣｜今首輪推售63伙 有新界買家斥逾千萬購2伙一房收租

陳永傑稱，該行今日THE HADDON首輪銷售出席客戶約80%為用家，約20%為長線投資者。(林靄怡攝)

陳永傑稱，該行今日出席客戶約80%為用家，約20%為長線投資者；由於項目屬入場費低市區盤，吸引上車客進駐，位置亦毗鄰大學，估計呎租可達50元，回報率高見近4厘，故今日出席客戶投資者比例亦為高。

他續稱，加拿大及歐洲相繼減息，市場憧憬美國離減息不遠，部分買家偷步入市，近日一手及二手成交加快；本月暫錄逾160宗一手成交，集中於大銀碼貨，預計全月可錄得約1,000宗一手成交。

THE HADDON開賣｜今首輪推售63伙 有新界買家斥逾千萬購2伙一房收租

陳永傑透露，該行錄得一組新界區客戶斥資近1,026萬元購入2伙THE HADDON一房單位作長線收租之用。

「THE HADDON」位於黃埔街1號，1座住宅大樓，提供453，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房；當中一房及兩房佔全盤約九成。項目不設住客車位，預計關鍵日期為2025年9月30日，示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期5樓。

即睇紅磡THE HADDON最新資訊 (House730)

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