THE HADDON開賣｜今首輪推售63伙 有新界買家斥逾千萬購2伙一房收租

本月首個開售全新盤、恒基地產(012)位於紅磡MIDTOWN SOUTH新一期「THE HADDON」今日(11日)晚上6時起展開首輪銷售，以價單發售的63伙，包括43伙一房、15伙兩房及5伙三房，實用面積介乎262至430方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由481.23萬元起，折實呎價由18,368元起，折實平均呎價19,245元；另有5伙於同日以招標形式出售。

市場消息指，項目暫有13伙已獲認購。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑透露，該行錄得一組新界區客戶斥資近1,026萬元購入2伙一房單位作長線收租之用。