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地產
2024-05-16 21:03:12

The YOHO Hub II次輪截收逾9000票 超額逾41倍｜元朗新盤

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The YOHO Hub II次輪截收逾9000票 超額逾41倍｜元朗新盤

「The YOHO Hub II」次輪銷售今晚8時截票，據市場初步估算，共收逾9,000票，超額認購逾41倍。(資料圖片)

焦點鐵路新盤、新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO HubC期「The YOHO Hub II」將於本周六(18)次輪推售213伙，今日(16)晚上8時截票，核數仍在進行中。據市場初步估算，項目共收逾9,000票，超額認購逾41倍。

The YOHO Hub II」次輪推售的213伙，涵蓋3號價單全數單位，以及首兩張價單中未推售單位，包括107伙兩房及106伙三房。扣除最高15.5%折扣後，單位折實售價由663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價介乎13,484元至18,843元，折實平均呎價約15,640元。入場單位為第83B室，兩房間隔，實用面積436方呎，折實售價663.57萬元，折實呎價約15,219元。

次輪銷售當日會安排AB兩組進行揀樓，當中A組至少購買1伙實用面積600方呎及以上單位，或24伙，此時段可供發售單位涉78伙，涵蓋20伙兩房及58伙三房；而B組可購買12伙。

「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。

即睇元朗The YOHO Hub II最新資訊 (House730)

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