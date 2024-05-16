「The YOHO Hub II」次輪銷售今晚8時截票，據市場初步估算，共收逾9,000票，超額認購逾41倍。(資料圖片)

焦點鐵路新盤、新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」將於本周六(18日)次輪推售213伙，今日(16日)晚上8時截票，核數仍在進行中。據市場初步估算，項目共收逾9,000票，超額認購逾41倍。 「The YOHO Hub II」次輪推售的213伙，涵蓋3號價單全數單位，以及首兩張價單中未推售單位，包括107伙兩房及106伙三房。扣除最高15.5%折扣後，單位折實售價由663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價介乎13,484元至18,843元，折實平均呎價約15,640元。入場單位為第8座3樓B室，兩房間隔，實用面積436方呎，折實售價663.57萬元，折實呎價約15,219元。

次輪銷售當日會安排A、B兩組進行揀樓，當中A組至少購買1伙實用面積600方呎及以上單位，或2至4伙，此時段可供發售單位涉78伙，涵蓋20伙兩房及58伙三房；而B組可購買1至2伙。