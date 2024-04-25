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地產
2024-04-25 17:36:20

The YOHO Hub II部署下周開價 首批不少於188伙(有片)｜元朗新盤

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The YOHO Hub II部署下周開價 首批不少於188伙(有片)｜元朗新盤

陳漢麟表示，The YOHO Hub II最快下周公布首張價單，會先推出第8座單位應市，料不少於188伙。(陳奕釗攝)

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO HubC期「The YOHO Hub II」將以現樓形式推售，發展商繼續展開軟銷攻勢，繼昨日(24)率先開放住客會所「Club Vim，今日(25)再開放現樓示範單位予傳媒參觀，其中830H室，實用面積901方呎，三房一套房連儲物房及工作間連洗手間間隔，包括一個35方呎的露台及16方呎的工作平台。單位布置以米色柔和色調為主軸，採用大量淺色原木家具；樓層與樓層之間的高度為3米，間隔方正實用。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目最快下周公布首張價單，會先推出第8座單位應市，料不少於188伙，期望涵蓋多款戶型，開價後隨即對外開放示範單位。被問及項目會否提供「突破性」付款辦法予買家，他稱，將會設有不同付款辦法。

帝景園本月沽25 吸金逾14

另外，陳漢麟透露，同系中半山帝景園月內累售25伙，套現超過14億元，平均每伙成交價逾5,600萬元，有部分買家連購2伙。

「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。

即睇元朗The YOHO Hub II最新資訊 (House730)

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