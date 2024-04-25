The YOHO Hub II部署下周開價 首批不少於188伙(有片)｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」將以現樓形式推售，發展商繼續展開軟銷攻勢，繼昨日(24日)率先開放住客會所「Club Vim」，今日(25日)再開放現樓示範單位予傳媒參觀，其中8座30樓H室，實用面積901方呎，三房一套房連儲物房及工作間連洗手間間隔，包括一個35方呎的露台及16方呎的工作平台。單位布置以米色柔和色調為主軸，採用大量淺色原木家具；樓層與樓層之間的高度為3米，間隔方正實用。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目最快下周公布首張價單，會先推出第8座單位應市，料不少於188伙，期望涵蓋多款戶型，開價後隨即對外開放示範單位。被問及項目會否提供「突破性」付款辦法予買家，他稱，將會設有不同付款辦法。