The YOHO Hub II首輪暫超額32倍 新地會會員享1%售價折扣優惠｜元朗新盤

新地代理總經理陳漢麟表示，項目截至今日(8日)已錄得超過7,000個購樓意向登記，以首輪銷售210伙計，超額認購逾32倍，相信至明日(9日)截止收票，數字將持續飆升。他續指，自「The YOHO Hub II」現樓示範單位開放以來累錄3萬以上人次參觀，至於是否加推將視乎首輪銷情。

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」將於周六(11日) 首輪推售210 伙 ，涵蓋81伙兩房及129伙三房，折實售價682.92萬至1,332.56萬元，折實呎價13,008元至16,214元，折實平均呎價14,550元。

新地會會員有機會獲贈多種禮券

新地會為配合「The YOHO Hub II」銷售部署，特向會員買家提供置業優惠。新地會董事總經理謝文娟稱，新地會會員人數目前錄得超過50萬，會員買家凡購買「The YOHO Hub II」相關價單內的指明住宅物業，可享1%售價折扣優惠；會員凡遞交項目購樓意向登記，即可獲贈100 Point Dollar 及Go Royal 100元餐飲禮券；以及會員凡參觀項目現樓示範單位並參加「新地會實時意見分享大抽獎」，有機會獲YOHO MALL1,800元商場禮券。

「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。