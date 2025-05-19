UNI Residence開價｜中原陳永傑：定價較同區新盤折讓最多30% 料投資者佔比達四成｜大圍新盤

由永泰地產(369)及萬科香港合作發展的沙田大圍新盤「UNI Residence」周一(19日)公布首張價單，涉及50伙。選用120天現金付款計劃，連同所有折扣優惠，合共最高折扣20%，折實售價由410萬元起，折實呎價由13,882元起。折實平均呎價15,481元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「UNI Residence」首張價單整體較同區新晉二手屋苑有約20%至30%折讓幅度，入場費410萬元起，相信對上車客及投資者均相當吸引，預計投資者入市比例可達約40%。項目位置方便，鄰近6間大學，租賃需求一直持續高企，參考同區租賃市況，預料落成後呎租可達約65元水平，租金回報可達約4.5厘，租金回報相當吸引。
陳永傑指，近日市場利好因素增加，關稅戰緩和，拆息口落，加上內地人行降準，整體入市氣氛明顯改善，近日西沙新盤熱賣，連續5次銷售錄得即日沽清，預計「UNI Residence」首輪開售亦不例外，昨日(18日)新盤市場單位錄得超過400宗成交，創單日15個月新高，市場預期本月可達3,000宗一手成交，創14個月新高。他透露，中原在5月份二手成交亦較上月同期錄得約30%增長，若發展商持續以克制價錢推盤，整體成交持續暢旺，樓價於本月尋底機會很大。
大圍站柏傲莊III折實均呎19999元
參考同區對上一個推出新盤，為大圍站上蓋「柏傲莊III」，於2021年5月推出首批182伙，當時入場一房折實售價674.8萬元，整批折實平均呎價19,999元。其後為2020年10月推出的「柏傲莊II」，首批337伙折實售價572.8萬元起，折實平均呎價19,838元。另外同區珀玥於2018年7月推出首批50伙，一房入場價422.61萬元，折實平均呎價21,496元，可見「UNI Residence」是次開價低約28%。
至於二手方面，同區屋苑上月平均實用呎價，柏傲莊報約20,169元，名城及溱岸8號分別報約14,870元及17,712元，而金禧花園及金獅花園分別報約14,268元及10,135元。
「UNI Residence」首張價單定價由512.4萬至872.5萬，呎價介乎17,350元至22,145元，平均呎價19,349元。扣除最高20%後，單位折實售價由410萬至698萬元，折實呎價介乎13,882元至17,716元。最低折實售價單位為3樓D室，實用面積293方呎，一房間隔；而最低折實呎價單位為3樓C室，實用面積297方呎，一房間隔。
「UNI Residence」為單幢式29層住宅大樓，提供合共240伙，實用面積介乎286至636方呎，單位間隔涵蓋開放式至四房，設有特色戶；項目預計關鍵日期為2026年9月30日。