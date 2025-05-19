UNI Residence開價｜中原陳永傑：定價較同區新盤折讓最多30% 料投資者佔比達四成｜大圍新盤

陳永傑指，近日市場利好因素增加，關稅戰緩和，拆息口落，加上內地人行降準，整體入市氣氛明顯改善，近日西沙新盤熱賣，連續5次銷售錄得即日沽清，預計「UNI Residence」首輪開售亦不例外，昨日(18日)新盤市場單位錄得超過400宗成交，創單日15個月新高，市場預期本月可達3,000宗一手成交，創14個月新高。他透露，中原在5月份二手成交亦較上月同期錄得約30%增長，若發展商持續以克制價錢推盤，整體成交持續暢旺，樓價於本月尋底機會很大。

大圍站柏傲莊 III 折實均呎 19999 元 參考同區對上一個推出新盤，為大圍站上蓋「柏傲莊III」，於2021年5月推出首批182伙，當時入場一房折實售價674.8萬元，整批折實平均呎價19,999元。其後為2020年10月推出的「柏傲莊II」，首批337伙折實售價572.8萬元起，折實平均呎價19,838元。另外同區珀玥於2018年7月推出首批50伙，一房入場價422.61萬元，折實平均呎價21,496元，可見「UNI Residence」是次開價低約28%。