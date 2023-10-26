University Hill第2A期下周二推售129伙 折實價近321萬入場｜白石角新盤

《施政報告》推出樓市「減辣」措施，新盤加快銷售步伐。新鴻基地產(016)大埔白石角「University Hill」第2A期於周二(24日)加推新價單後，今日(26日)公布新一輪銷售安排，落實於下周二(31日)推售129伙，當中以價單形式開賣88伙，餘下41伙以招標形式發售。
新地代理總經理胡致遠稱，以價單發售的88伙，涉及今期5座住宅大樓單位，景觀以山景及池景為主，戶型涵蓋開放式至三房，當中約六成為兩房。以最高15%折扣優惠計算，單位折實價由320.8萬至1,104.89萬元，折實呎價介乎13,785元至18,262元，折實平均呎價16,458元。入場單位為漾景閣1座2樓A2室，實用面積217方呎，屬開放式間隔，折實售價320.81萬元，折實呎價約14,784元。他續稱，項目將於明日(27日)起收票，於下周二早上截票，是次不設大手組別。本輪銷售以定價計，市值逾7億元。
胡致遠透露，項目第1期「Silicon Hill」絕大部分單位經已售出，預計可於明年首季入伙；而第2B期現僅餘數十伙未售。
雷霆：料第四季樓市交投活躍 樓價平穩向好
新地副董事總經理雷霆表示，《施政報告》雖然沒有完全「撤辣」，但訊息非常正面，買家印花稅「先免後徵」有助鼓勵優秀人才留港置業「落地生根」，有利香港長遠發展；而本地居民買第二套房印花稅減半亦有實際需要，不少香港市民都希望購入「磚頭」保值及收租。他預計第四季交投會活躍，樓價會平穩向好。
University Hill坐落於白石角優景里63號，由5座11至12層高的低密度住宅大樓組成，分別為漾景閣第1、2、3、5A及5B座，合共提供607伙，涵蓋開放式至三房間隔，單位實用面積由206至851方呎。項目設有162個住客車位，預計關鍵日期為明年6月15日。