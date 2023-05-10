University Hill第2B期首輪332萬入場

新地代理總經理胡致遠表示，有約70伙可享有「科研專才/學術人才現金回贈」，而招標發售單位包括三房套連工作間戶型、連平台或連天台的特色單位。

該盤迄今推出2張價單共253伙，首輪銷售未有盡推現有價單單位。扣除最高15%折扣，價單發售的160伙折實價332.55萬至1,007.04萬元，折實呎價13,112至19,117元。最低售價為優景閣2座1樓A6室開放式戶，面積218方呎，折實價332.55萬元，呎價15,255元。明日下午1時截票。

周末有全新盤開賣，新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期敲定周六進行首輪銷售，涉及183伙，當中160伙以價單形式發售；另有23伙於同日起招標。

瑜一．天海首批推出最少90伙

本月焦點新盤、華懋集團與港鐵(066)合作的何文田瑜一第IA期瑜一．天海昨率先開放兩個示範單位予傳媒參觀，華懋集團銷售總監封海倫稱，項目或於本周公布首張價單，涉及不少於90伙，或於周末對外開放示範單位。她透露，面積逾900方呎的維港海景三房戶將招標推售。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，是次開放的經改動及交樓標準示範單位均以第1B座18樓A室為藍本搭建，實用面積960方呎，三房一套連儲物室間隔。

即睇何文田 瑜一．天海最新資訊

The Campton全盤467伙沽清

萬科香港長沙灣The Campton昨售出最後1伙，為25樓L室兩房戶，面積466方呎，成交價999.4萬元，呎價21,446元。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧說，項目467伙已售罄，共套現逾41億元。該盤自2020年5月底開售，即近3年成功沽清。

即睇長沙灣 The Campton最新資訊