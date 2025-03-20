WD40用途｜潤滑外仲有除鏽處理膠漬等5個功能｜好裝修

全世界男人都認識「WD40」萬能防銹潤滑劑，個個都話要放一支看門口，咁究竟其實WD40有咩作用？今次就等裝修佬話你知「WD40」嘅5大必學隱藏用途！
1. 消除傢俬因老化而發出的噪音
如家中傢俬有出現噪音，可以首先將發出噪音的傢俬扭緊螺絲，之後在螺絲位置噴上WD40，之後待靜置5分鐘後，抺走多餘便可。
2. 對塑膠、橡膠、蠟有溶解作用
WD40本身含有溶劑成份，所以對於塑膠、橡膠以及蠟這三份成份會造成輕微的溶解作用。因此在使用時需注意不要噴到以上三種的物質。
3. 能溶解膠紙的頑固污漬
相信不少人都會在家中玻璃窗黏上膠紙，不過撕下膠紙後總會有頑固的膠漬。由於WD40能溶解塑膠等成分，因此將WD-40噴在膠漬。5分鐘後，再用毛巾或玻璃鏟刀就可以清理乾淨了！
4. 輕鬆處理頑固鐵銹
裝修佬收過不少讀者關於處理生銹螺絲的煩惱。而WD40的「鬆銹王」就可以迅速除銹、深入罅隙、有效除走難除鐵銹、油脂及污垢。尤其適用於生銹、鎖死的螺栓、螺帽。
5. 修復漏電池水的電器
電器漏電池水時大家都會直接購買新的電器，但其實可以嘗試用WD40噴在有電池水的部分，再用乾淨的刷頭去擦，之後待乾透後再裝回電池便有機會可以再次使用！
本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。
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