WD40用途｜潤滑外仲有除鏽處理膠漬等5個功能｜好裝修

全世界男人都認識「WD40」萬能防銹潤滑劑，個個都話要放一支看門口，咁究竟其實WD40有咩作用？今次就等裝修佬話你知「WD40」嘅5大必學隱藏用途！

1. 消除傢俬因老化而發出的噪音

如家中傢俬有出現噪音，可以首先將發出噪音的傢俬扭緊螺絲，之後在螺絲位置噴上WD40，之後待靜置5分鐘後，抺走多餘便可。

2. 對塑膠、橡膠、蠟有溶解作用

WD40本身含有溶劑成份，所以對於塑膠、橡膠以及蠟這三份成份會造成輕微的溶解作用。因此在使用時需注意不要噴到以上三種的物質。