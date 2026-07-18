天花板滲水原因唔一定係樓上漏水 辦別＋處理解決方法一文睇清

每逢夏日炎炎，大家都會將家中的冷氣機開大消暑。然而，隨之而來的往往是各種鄰里間的矛盾與家居困擾。不時會有人於網上發帖求助，指家中天花板出現大片位置盡濕、倒汗水如流汗般狂滴，嚴重時甚至滴水如下雨。面對這個問題，許多人的第一反應會懷疑是樓上單位發生水喉滲漏。其實，這種現象十之八九並非傳統意義上的「滲水」，而是物理學上的「冷凝水」現象。裝修佬為大家詳細拆解天花冷凝水，並提供自救指南。 為何天花會有冷凝水？

簡單來說，冷凝水就是「熱空氣遇上冷表面」所產生的物理現象。正如在炎熱日子裡將一杯冰凍的飲料放在桌上，不消數分鐘，杯身外圍就會佈滿水珠一樣。當樓上單位的低溫傳導至樓下單位的天花板，而樓下室內保持著相對較高的常溫，空氣中的暖濕氣流接觸到冰冷的天花板，水分就會瞬間凝固成密密麻麻的水珠。這並不是樓上的水滲了下來，而是樓下自己屋內的空氣水分凝結在了天花板上。

冷凝水產生的三大成因 天花板出現冷凝水通常由以下三個因素交叉形成： 樓板厚度不足 部分大廈樓板較薄，導致上層的低溫極易傳導至下層天花。 室內外溫差過大 樓上將冷氣風口直接朝下吹向地板，令樓下天花板變冷，而樓下室內相對較熱。 環境濕度過高 空氣中飽和的水蒸氣遇到冷表面，極易凝結成水。另外，若住戶在關閉冷氣後立刻打開窗戶，導致室外濕熱空氣湧入，亦會引發短暫的凝水現象。 冷氣機設定｜開機調低溫度超錯？日本大廠實測一步驟極速降溫兼慳電

冷凝水五步自救指南 1. 摸清出水源頭 在處理問題前，必須準確判定出水源頭。如果是傳統滲水，硬行封堵會導致積水蔓延，引發更嚴重的結構問題。對此，可以嘗試簡單的「用手觸摸法」：當發現天花板積聚水層時，用手直接觸摸出水的區域。如果觸感是「冰凍」的，且該區域的溫度明顯低於屋內其他牆身，便有極高機會是冷凝水問題。住戶亦可嘗試在自己單位內不開冷氣一段時間，若天花板依然保持異常低溫，即代表是由樓上鄰居過度製冷所致。 2. 尋求鄰里與管理處協調

4. 調控室內濕度 如果無法改變樓上的習慣，樓下住戶就必須啟動屋內的自救機制。降低室內濕度可以有效減少冷凝水出現的機率。住戶可以在冷凝水頻發的時間段，關閉窗戶並開啟抽濕機，將單位的相對濕度控制在較低水平。需要注意的是，若純屬冷凝水而非滲水，市面上的普通吸濕盒或吸濕產品由於容量極其有限，實際效果會微乎其微。

5. 用絕緣體切斷溫差傳導 當外在溝通與濕度控制都無法解決問題時，最有效的做法是在天花板表面貼上防撞牆貼或同類厚身膠質產品，阻隔溫度傳導。在施工時，有以下幾點需要特別注意： 牆貼越厚越好 厚度足夠才能有效阻擋由樓板傳導下來的低溫。 天花必須平整 這種做法一般適用於乳膠漆牆身。如果天花表面不平整，必須先進行批平清理，否則牆貼無法緊密貼合，內部一旦出現罅隙，微量水分仍可能在內部凝結並養出積水，導致牆貼掉落或發霉。 特殊表面的做法

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