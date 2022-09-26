Wetland Seasons Bay 第3期原價加推43伙

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期上周四(22日)首輪推售80伙成功即日沽清，有見市場上向隅客眾多，昨原價加推第3號價單，涉43伙，扣除最高13.5%折扣後，折實售價由約506.21萬元起，折實平均呎價14,745元。新地代理總經理胡致遠指，新加推的43伙市值逾3.1億元，單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎311至651方呎，定價由585.21萬至1,001.07萬元，呎價介乎15,235元至19,932元。

最低售價為6B座2樓A6單位，實用面積353方呎，一房間隔，折實售價約506.21萬元，折實呎價14,430元。最低呎價為6B座1樓B7單位，實用面積651方呎，三房間隔，折實售價約857.89萬元，折實呎價13,178元。胡致遠稱，短期內公布銷售安排，料周內展開次輪銷售。

金管局上周五(23日)將物業按揭貸款利率壓力測試要求，由現時的「加3厘」下調至「加2厘」，有關調整適用於所有物業按揭貸款，即時生效。新地副董事總經理雷霆認為，上述變動並非屬「減辣」，只是金管局參考目前的利率環境及按息走勢而作出決定，惟表示下調壓測要求有助剛需買家、如租客的入市壓力減輕，加上本港入境限制逐漸放寬，香港經濟復甦在望，相信可加強市民置業信心。