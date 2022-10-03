Wetland Seasons Bay 3期 兩輪沽清 周四再賣80伙

雷霆(左)表示，經濟復甦在望，相信可提升市民置業信心；旁為胡致遠。

上車新盤市場反應理想，新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期已完成兩輪銷售，當中以價單發售單位共130伙全數沽清。昨公布第三輪銷售安排，涉80伙，將於本周四開售。

新地代理總經理胡致遠稱，是次銷售中以價單發售佔45伙，戶型涵蓋一房至三房。扣除最高13.5%折扣優惠後，折實價506.82萬至860.98萬元，折實呎價13,016至15,866元，折實平均呎價14,516元。入場單位為6B座2樓C6室，實用面積349方呎，一房間隔。同日另以招標形式發售35伙，為別墅單位及頂層特色戶。

新地副董事總經理雷霆表示，項目將於本周三正午12時截票，並同日抽籤。他指，近期本港入境限制及社區隔離逐漸放寬，經濟復甦在望，雖然美國聯儲局加息，惟本港按揭利率的加幅輕微，加上金管局放寬壓力測試要求，相信可提升市民置業信心。