Wetland Seasons Bay 3期 兩輪沽清 周四再賣80伙

上車新盤市場反應理想，新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期已完成兩輪銷售，當中以價單發售單位共130伙全數沽清。昨公布第三輪銷售安排，涉80伙，將於本周四開售。
新地代理總經理胡致遠稱，是次銷售中以價單發售佔45伙，戶型涵蓋一房至三房。扣除最高13.5%折扣優惠後，折實價506.82萬至860.98萬元，折實呎價13,016至15,866元，折實平均呎價14,516元。入場單位為6B座2樓C6室，實用面積349方呎，一房間隔。同日另以招標形式發售35伙，為別墅單位及頂層特色戶。
新地副董事總經理雷霆表示，項目將於本周三正午12時截票，並同日抽籤。他指，近期本港入境限制及社區隔離逐漸放寬，經濟復甦在望，雖然美國聯儲局加息，惟本港按揭利率的加幅輕微，加上金管局放寬壓力測試要求，相信可提升市民置業信心。
ONE INNOVALE-Bellevue累沽282伙
另一新盤恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue昨日次輪開賣155伙，當中12伙招標推售，143伙以價單發售，開售首小時共46伙已獲認購。至於項目兩輪銷售合共售出282伙，套現逾14.3億元；若連同第1期ONE INNOVALE-Archway計，項目兩期迄今累沽876伙，套現逾43.2億元。
中原十大屋苑錄9宗成交 按周持平
另一邊廂二手市況仍然疲弱，據中原地產統計，剛過去周末兩日十大屋苑錄9宗成交，按周持平。零成交屋苑包括太古城、康怡花園、海怡半島及麗港城。美孚新邨、黃埔花園及沙田第一城各錄2宗成交，屬表現最活躍指標屋苑。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，加息、經濟下行、外圍環境波動等因素仍在利淡樓市，買家入市態度依然審慎，料短期內二手交投低位橫行，樓價繼續回軟。