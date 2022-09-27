Wetland Seasons Bay 3期 周五次輪賣80伙 最平506萬

胡致遠表示，Wetland Seasons Bay第3期以價單發售的50伙實用面積由353至667方呎。(李睿哲攝)

一手焦點落在新界區上車新盤，其中新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期將於周五次輪開賣80伙，當中價單推售50伙，餘下30伙則招標發售；而恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue於今日首輪開售253伙。

新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay第3期以價單發售的50伙實用面積由353至667方呎，戶型涵蓋一房至三房，扣除最高13.5%折扣後，折實價由506.2萬至952.2萬元，折實呎價13,178至17,241元，折實平均呎價14,603元。最低售價為6B座2樓A6室，屬一房連儲物室間隔；而以招標形式出售的30伙，包括24伙別墅單位及6伙特色單位。

他稱，次輪銷售分為A組及B組兩個揀樓時段，A組買家須購入1至4伙，包括最少1伙指定單位，指定單位共設15伙，為三房或以上間隔及特色戶；B組買家可購入1至2伙。項目將於周四正午12時截票，並於同日進行抽籤。

ONE INNOVALE-Bellevue超購11倍

ONE INNOVALE-Bellevue今日開售253伙，當中價單推售243伙，另10伙以招標形式發售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，項目截收2,970票，超額認購逾11倍。該盤以價單推售的243伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積221至462方呎，扣除最高7%折扣後，折實價由306.8萬至693.2萬元，折實呎價13,282至17,996元；另10伙招標推售的單位均為地下連花園特色戶。

緹山推一別墅周五起招標

嘉里建設(683)旗下已屆現樓的九龍塘半山低密度住宅項目緹山，將推出1座別墅於周五起招標，下月31日截標。

是次招標單位為別墅1，屬全盤面積最大單位，實用面積7,171方呎，連5,014方呎花園、691方呎平台及1,306方呎天台。