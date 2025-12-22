YOHO系列佔元朗區交投逾6成 YOHO Midtown呎價成交價同創逾2年新高｜二手樓成交

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，近期樓價穩步回升，隨著聖誕節長假臨近，不少買家加快入市決定。剛過去的冬至周末，元朗區二手交投仍然活躍，共錄得13宗買賣成交， YOHO系列佔超過6成，錄得8宗，其中3宗更屬高價成交。

王勤學表示，YOHO Midtown周末連錄4宗成交，兩宗屬於高價，包括5座高層F室，實用面積397方呎，一房間隔，叫價630萬元，以623萬元成交，呎價15,693元，呎價為屋苑自2023年9月後逾兩年的新高紀錄。原業主於2013年7月以400萬元買入單位，持貨約12年，帳面獲利223萬元或56%。另外，屋苑7座高層B室，實用面積520方呎，兩房間隔，以768萬元零議價沽出，創屋苑兩房單位自2023年7月後的新高。原業主於2010年8月435萬元入市，持貨約15年，帳面獲利333萬元，升值77%。