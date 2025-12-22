熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-12-22 20:00:00

YOHO系列佔元朗區交投逾6成 YOHO Midtown呎價成交價同創逾2年新高｜二手樓成交

分享：
YOHO系列佔元朗區交投逾6成 YOHO Midtown呎價成交價同創逾2年新高｜二手樓成交

YOHO系列佔元朗區交投逾6成 YOHO Midtown呎價成交價同創逾2年新高｜二手樓成交

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，近期樓價穩步回升，隨著聖誕節長假臨近，不少買家加快入市決定。剛過去的冬至周末，元朗區二手交投仍然活躍，共錄得13宗買賣成交， YOHO系列佔超過6成，錄得8宗，其中3宗更屬高價成交。

王勤學表示，YOHO Midtown周末連錄4宗成交，兩宗屬於高價，包括5座高層F室，實用面積397方呎，房間隔，叫價630萬元，以623萬元成交，呎價15,693元，呎價為屋苑自20239月後逾兩年的新高紀錄。原業主於20137月以400萬元買入單位，持貨約12年，面獲利223萬元或56%。另外，屋苑7座高層B室，實用面積520方呎，兩房間隔，以768萬元零議價沽出，創屋苑兩房單位自20237月後的新高。原業主於20108435萬元入市，持貨約15年，面獲利333萬元，升值77%

adblk5
YOHO系列佔元朗區交投逾6成 YOHO Midtown呎價成交價同創逾2年新高｜二手樓成交 YOHO系列佔元朗區交投逾6成 YOHO Midtown呎價成交價同創逾2年新高｜二手樓成交

YOHO Town高層兩房持貨8年微賺15

此外， YOHO Town 8座高層H室兩房單位亦以高價易手，實用面積422方呎，叫價660萬元，議價後以645萬元成交，實用呎價15,284元，成交價創同類自20239月後新高。原業主於201712630萬元買入單位，持貨約8年，面獲利15萬元，升值2.4%

即睇元朗YOHO Town放盤 (House730)

布梳化/真皮梳化/科技布梳化優缺點比較｜（資料來源︰裝修佬） 布梳化/真皮梳化/科技布梳化優缺點比較｜布梳化優點和缺點（資料來源︰裝修佬） 布梳化/真皮梳化/科技布梳化優缺點比較｜真皮梳化優點和缺點（資料來源︰裝修佬） 布梳化/真皮梳化/科技布梳化優缺點比較｜科技布梳化優點和缺點（資料來源︰裝修佬）

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad