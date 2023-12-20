YOHO WEST今壓軸開賣291伙 中原陳永傑：向隅客眾多 料全月可錄1300宗一手成交｜天水圍新盤

陳永傑表示，該盤早前連續三輪銷售均錄得理想銷情，向隅客眾多，今天展開第四輪銷售，繼續受買家熱捧，預計今批單位銷情依然理想。

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」今日(20日)進行壓軸第四輪銷售，推售共291伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤早前連續三輪銷售均錄得理想銷情，向隅客眾多，今天展開第四輪銷售，繼續受買家熱捧，預計今批單位銷情依然理想。

陳永傑指，「減辣」後入市氣氛持續改善，樓市成交量持續回升。昨天(19日)推出的新資本投資者入境計劃容許投資非住宅房地產，預計住宅市場可間接受惠，料推動豪宅租賃及買賣成交，加上聯儲局已連續三次不加息，息口料已見頂，局方亦預測明年有機會減息3次，為本港樓市增添利好，增強買家入市信心。