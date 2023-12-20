YOHO WEST今壓軸開賣291伙 中原陳永傑：向隅客眾多 料全月可錄1300宗一手成交｜天水圍新盤

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」今日(20日)進行壓軸第四輪銷售，推售共291伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤早前連續三輪銷售均錄得理想銷情，向隅客眾多，今天展開第四輪銷售，繼續受買家熱捧，預計今批單位銷情依然理想。
陳永傑指，「減辣」後入市氣氛持續改善，樓市成交量持續回升。昨天(19日)推出的新資本投資者入境計劃容許投資非住宅房地產，預計住宅市場可間接受惠，料推動豪宅租賃及買賣成交，加上聯儲局已連續三次不加息，息口料已見頂，局方亦預測明年有機會減息3次，為本港樓市增添利好，增強買家入市信心。
他稱，本月一手市場暫錄1,000多宗成交，連同今天「YOHO WEST」第四輪銷售及其他貨尾新盤，預計全月一手成交可達1,300宗，創9個月新高。隨著聖誕節長假期臨近，大批市民陸續離港外遊，相信發展商留待明年才推出全新盤，假期成交料以貨尾為主。
「YOHO WEST」第四輪銷售截收5,916票，超額認購逾19倍。是次銷售單位涵蓋開放式間隔至三房一套連工作間間隔，扣除最高13.5%折扣，單位折實售價由331.62萬至834.08萬元，折實呎價介乎10,844元至16,329元。入場單位為第3A座9樓A9室，實用面積295方呎，一房間隔，折實售價331.62萬元，呎價約11,241元。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。