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地產
2023-11-26 19:09:52

YOHO WEST示範單位累錄逾3萬人次參觀 料本周上載銷售安排｜天水圍新盤

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YOHO WEST示範單位累錄逾3萬人次參觀 料本周上載銷售安排｜天水圍新盤

「YOHO WEST」預期本周發出首張銷售安排，最快周末開售；圖左為雷霆，右為胡致遠。

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」於上周五(24)晚上突擊原價加推2號價單共163伙應市，項目設於南昌站商場V WALK的示範單位自上周三(22)起開放，參觀人潮絡繹不絕。新地副董事總經理雷霆表示，項目5日累計錄得超過3萬參觀人次，可見市場反應熱烈，預期本周發出首張銷售安排，最快周末開售。

新地代理總經理胡致遠稱，「YOHO WEST2號價單戶型涵蓋一房至三房一套連工作室間隔，維持最高13.5%折扣優惠，折實售價由351.94萬至1,099.82萬元，折實呎價介乎10,159元至16,701元，折實平均呎價11,633元，較周一(20)推出的首張價單10,888元，高6.8%。由於今批包括首度推出的內園景及向南望天水圍公園單位，定價反映坐向與景觀的不同，屬原價加推。

YOHO WEST示範單位累錄逾3萬人次參觀 料本周上載銷售安排｜天水圍新盤

「YOHO WEST」5日累計錄得超過3萬參觀人次。(鍾式明攝)

YOHO WEST」迄今推出兩張價單合共443伙，佔全盤1,393伙近32%。單位折實售價由299.96萬至1,099.82萬元，折實呎價10,000元至16,701元。

天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目示範單位設於南昌站V WALK商場，預計入伙日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

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