YOHO WEST開價｜中原陳永傑：折實平均呎價見6年新低 區內一二手難以抵禦｜天水圍新盤

焦點大型新盤出擊，由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」今日(20日)公布首張價單，涉及280伙，提供最高13.5%折扣優惠，折實售價由299.96萬元起，折實呎價由1萬元起，折實平均呎價10,888元。
中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，「YOHO WEST」首張價單折實平均呎價與區內對上一個全新盤、同系「Wetland Seasons Bay」第3期去年9月首推78伙折實平均呎價14,186元，賣平約23.2%，更創6年來全港新盤首批均價新低水平。
YOHO WEST開價｜新界西逾兩年來最平新盤
陳永傑指，是次入場價低於300萬元，僅約299.96萬元，是新界西逾兩年來最平新盤，對上要追溯至2021年初推出的屯門青山公路「帝御．嵐天」，首批入場價約299萬元。單是以一房入場價計，「YOHO WEST」較去年「Wetland」系列平約35%。他續指，項目屬大型新盤，發展商採取「火鳳凰」形式，訂價裂口低開，望「重新」樓市，而新地具品牌效應，市道旺時新地盤訂價普遍比其它新盤高開約一成，「YOHO WEST」是次低開，相信買家最得益，同時相信區內一二手市場將難以抵禦。
料全月錄約600宗一手成交
陳永傑稱，整體樓市下跌是不爭的事實，隨著市場預期息口將見頂，相信現時息口影響已不大，加上政府已為樓市「減辣」，本月樓市交投有所增加，一手市場本月錄約470多宗成交，已超上月全月約330宗。若「YOHO WEST」未能趕及本月開售，料全月一手成交約600宗，仍較上月倍增，如項目趕及月內開售，料全月一手成交量可達千宗水平。二手方面，現時發展商用盡辦法包括低開及提供各項優惠促銷，相信二手無還擊之力，繼續捱打。
據代理提供資料顯示，近期天水圍屋苑二手呎價如嘉湖山莊報8,331元；栢慧豪園/豪廷報10,077元；慧景軒報9,069元；Wetland Seasons Park報11,959元。
「YOHO WEST」首張價單涵蓋28伙一房、175伙兩房及77伙三房，實用面積介乎274至651方呎。單位定價由346.78萬至836.33萬元，呎價介乎11,561 元至14,812元。扣除最高13.5%折扣優惠，單位折實售價299.96萬至723.42萬元，折實呎價10,000元至12,812元。以定價計，市值超過16.48億元。
入場單位為第3A座5樓A9室，一房間隔，實用面積295方呎，折實售價299.96萬元，折實呎價約10,168元。最低呎價單位為第3B座5樓B10室，三房間隔，實用面積546方呎，折實售價約546萬元，折實呎價10,000元。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。