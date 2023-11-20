YOHO WEST開價｜中原陳永傑：折實平均呎價見6年新低 區內一二手難以抵禦｜天水圍新盤

焦點大型新盤出擊，由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」今日(20日)公布首張價單，涉及280伙，提供最高13.5%折扣優惠，折實售價由299.96萬元起，折實呎價由1萬元起，折實平均呎價10,888元。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，「YOHO WEST」首張價單折實平均呎價與區內對上一個全新盤、同系「Wetland Seasons Bay」第3期去年9月首推78伙折實平均呎價14,186元，賣平約23.2%，更創6年來全港新盤首批均價新低水平。

YOHO WEST 開價｜新界西逾兩年來最平新盤

陳永傑指，是次入場價低於300萬元，僅約299.96萬元，是新界西逾兩年來最平新盤，對上要追溯至2021年初推出的屯門青山公路「帝御．嵐天」，首批入場價約299萬元。單是以一房入場價計，「YOHO WEST」較去年「Wetland」系列平約35%。他續指，項目屬大型新盤，發展商採取「火鳳凰」形式，訂價裂口低開，望「重新」樓市，而新地具品牌效應，市道旺時新地盤訂價普遍比其它新盤高開約一成，「YOHO WEST」是次低開，相信買家最得益，同時相信區內一二手市場將難以抵禦。