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地產
2023-11-20 16:07:24

YOHO WEST開價｜首推280伙 折實平均呎價10888元 一房最平299.96萬(有片)｜天水圍新盤

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YOHO WEST開價｜首推280伙 折實平均呎價10888元 一房最平299.96萬｜天水圍新盤

「YOHO WEST」今日(20日)公布首張價單，涉及280伙，折實售價由299.96萬元起。(蘇文傑攝)

發展商繼續採取低開推盤策略，焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」今日(20)公布首張價單，涉及280伙，提供最高13.5%折扣優惠，折實售價由299.96萬元起，折實呎價由1萬元起，折實平均呎價10,888元，與區內對上一個全新盤、同系Wetland Seasons Bay3期去年9月首推78伙折實平均呎價14,186元，意味相隔1年多大幅低開約23.2%

YOHO WEST開價｜兩房佔175伙最多

YOHO WEST」首張價單涵蓋28伙一房、175伙兩房及77伙三房，實用面積介乎274651方呎。單位定價由346.78萬至836.33萬元，呎價介乎11,561 元至14,812元。扣除最高13.5%折扣優惠，單位折實售價299.96萬至723.42萬元，折實呎價10,000元至12,812元。以定價計，市值超過16.48億元。

入場單位為第3A5A9室，一房間隔，實用面積295方呎，折實售價299.96萬元，呎價約10,168元。

YOHO WEST開價｜首推280伙 折實平均呎價10888元 一房最平299.96萬｜天水圍新盤

「YOHO WEST」首張價單涵蓋28伙一房、175伙兩房及77伙三房，實用面積介乎274至651方呎。(資料圖片)

YOHO WEST開價｜雷霆：「普天同慶價，買到就開心」

新地副董事總經理雷霆形容首張價單定價為「普天同慶價，買到就開心」，利息最快明年首季見頂回落，中港經濟持續復甦，而本港近兩年一手成交宗數於低水平徘徊，市場累積龐大購買力，預計明年本港樓價可重拾升軌。

新地代理總經理胡致遠稱，項目將於周三(22)正式對外開放示範單位，周四(23)接受認購登記。

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天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

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