YOHO WEST開價｜首推280伙 折實平均呎價10888元 一房最平299.96萬(有片)｜天水圍新盤

發展商繼續採取低開推盤策略，焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」今日(20日)公布首張價單，涉及280伙，提供最高13.5%折扣優惠，折實售價由299.96萬元起，折實呎價由1萬元起，折實平均呎價10,888元，與區內對上一個全新盤、同系Wetland Seasons Bay第3期去年9月首推78伙折實平均呎價14,186元，意味相隔1年多大幅低開約23.2%。

YOHO WEST 開價｜兩房佔 175 伙最多

「YOHO WEST」首張價單涵蓋28伙一房、175伙兩房及77伙三房，實用面積介乎274至651方呎。單位定價由346.78萬至836.33萬元，呎價介乎11,561 元至14,812元。扣除最高13.5%折扣優惠，單位折實售價299.96萬至723.42萬元，折實呎價10,000元至12,812元。以定價計，市值超過16.48億元。