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地產
2023-12-20 21:27:00

YOHO WEST開售｜區內客鍾小姐擲740萬購三房換樓 小朋友住慣呢區｜買家心聲

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YOHO WEST開售｜區內客鍾小姐擲740萬購三房換樓 小朋友住慣呢區｜買家心聲

YOHO WEST開售｜區內客鍾小姐擲740萬購三房換樓 小朋友住慣呢區｜買家心聲

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」今日(20)進行壓軸第四輪銷售，推售共291伙。

現居於天水圍區的鍾小姐，是次斥資約740萬元購入1伙三房單位換樓自住之用，稱小朋友住慣這區，認為由於是自住用途，對加息「唔在意」。

向隅客斥600萬買三房 加息負擔得起

買家謝先生是次斥資約600萬元購入1伙三房單位作自住用途，之前三輪銷售均有入票，鍾情項目價錢合理，對發展商品牌有信心，認為天水圍已發展一段時間，社區逐漸成熟。對於樓價走勢，他稱入市作自住，不介意樓價升跌，已經考慮加息因素，認為負擔得起。

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YOHO WEST」第四輪銷售截收5,916票，超額認購逾19倍。是次銷售單位涵蓋開放式間隔至三房一套連工作間間隔，扣除最高13.5%折扣，單位折實售價由331.62萬至834.08萬元，折實呎價介乎10,844元至16,329元。入場單位為第3A9A9室，實用面積295方呎，一房間隔，折實售價331.62萬元，呎價約11,241元。

天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

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YOHO WEST開售｜區內客鍾小姐擲740萬購三房換樓 小朋友住慣呢區｜買家心聲

「YOHO WEST」今日(20日)進行壓軸第四輪銷售，推售共291伙。(鍾式明攝)

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