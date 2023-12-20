YOHO WEST開售｜區內客鍾小姐擲740萬購三房換樓 小朋友住慣呢區｜買家心聲

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」今日(20日)進行壓軸第四輪銷售，推售共291伙。

現居於天水圍區的鍾小姐，是次斥資約740萬元購入1伙三房單位換樓自住之用，稱小朋友住慣這區，認為由於是自住用途，對加息「唔在意」。

向隅客斥 600 萬買三房 加息負擔得起

買家謝先生是次斥資約600萬元購入1伙三房單位作自住用途，之前三輪銷售均有入票，鍾情項目價錢合理，對發展商品牌有信心，認為天水圍已發展一段時間，社區逐漸成熟。對於樓價走勢，他稱入市作自住，不介意樓價升跌，已經考慮加息因素，認為負擔得起。