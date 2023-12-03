YOHO WEST開售｜區內客陳女士：價錢吸引 擲770萬買三房贈兒子自住｜買家心聲

區內客陳女士表示，是次斥資770萬元購入1伙「YOHO WEST」三房單位給予兒子居住，認為項目價錢吸引，鍾情單位間隔及會所設施，加上發展商品牌有質景保證。她透露，近日沽出持有的細單位，故現斥資入市將單位贈予仍在讀書的兒子作自住之用。被問及樓價走勢，她稱有居住需要，故未有考慮太多。

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」昨日(2日)首輪發售350伙，即日沽出338伙，佔可發售單位近97%。

內地專才袁先生：方便小朋友讀書

透過「高才通」來港的內地專才袁先生稱，是次斥資600多萬元購入項目1伙三房單位自住，主要原因方便小朋友讀書，區內有不少學校選擇，另單位價格「抵買」，加上受惠是次《施政報告》的「先免後徵」計劃，因此決定入市。

「YOHO WEST」首輪截收18,436票，超額認購逾51倍，發售單位涵蓋一房至三房一套連工作間間隔，以最高13.5%折扣計算，折實售價由299.96萬至1,099.82萬元，折實呎價介乎10,000元至16,701元。首輪銷售將分為A組及B組開售，A組買家須購買最少1伙至4伙指明住宅單位，B組買家則可購買1伙至2伙單位。