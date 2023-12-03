YOHO WEST開售｜首輪即日沽338伙 吸金約17億 新地：最快日內加推｜天水圍新盤

雷霆(左)表示，「YOHO WEST」最快日內加推新價單應市，料有機會本周末展開次輪銷售；右為胡致遠。(鍾式明攝)

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」昨日(2日)首輪發售350伙，新地副董事總經理雷霆表示，即日沽出338伙，佔可發售單位近97%，形容銷情火熱，有見向隅客眾，集團最快日內加推新價單應市，料有機會本周末展開次輪銷售。

專才買家佔約 5% 至 10%

新地代理總經理胡致遠稱，「YOHO WEST」首輪共套現逾17億元，昨日上午8時30分開售，A組率先揀樓，近10組買家購入2伙，平均每組買家斥資約1,000萬元；而首輪銷售中，最高成交呎價單位為2A座39樓A3室，實用面積410方呎，兩房開放式廚房間隔，呎售17,839元。