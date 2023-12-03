YOHO WEST開售｜首輪即日沽338伙 吸金約17億 新地：最快日內加推｜天水圍新盤

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」昨日(2日)首輪發售350伙，新地副董事總經理雷霆表示，即日沽出338伙，佔可發售單位近97%，形容銷情火熱，有見向隅客眾，集團最快日內加推新價單應市，料有機會本周末展開次輪銷售。
專才買家佔約5%至10%
新地代理總經理胡致遠稱，「YOHO WEST」首輪共套現逾17億元，昨日上午8時30分開售，A組率先揀樓，近10組買家購入2伙，平均每組買家斥資約1,000萬元；而首輪銷售中，最高成交呎價單位為2A座39樓A3室，實用面積410方呎，兩房開放式廚房間隔，呎售17,839元。
胡致遠續稱，買家地區分布方面，來自天水圍及元朗區佔約45%，新界其他地區佔約30%，九龍及港島區各佔約20%及5%；另有約5%至10%為專才買家。
雷霆認為，中港經濟復甦，預計息口明年見頂回落，加上租金持續向上，加強置業人士入市信心，估計明年一手成交量錄可觀升幅，樓價將平穩向好。
「YOHO WEST」首輪截收18,436票，超額認購逾51倍，發售單位涵蓋一房至三房一套連工作間間隔，以最高13.5%折扣計算，折實售價由299.96萬至1,099.82萬元，折實呎價介乎10,000元至16,701元。首輪銷售將分為A組及B組開售，A組買家須購買最少1伙至4伙指明住宅單位，B組買家則可購買1伙至2伙單位。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。