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地產
2023-12-03 21:31:10

YOHO WEST｜加推185伙 折實均呎12593元 首涉開放式單位｜天水圍新盤

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YOHO WEST｜加推185伙 折實均呎12593元 首涉開放式單位｜天水圍新盤

發展商指，「YOHO WEST」新加推單位包含首度推出的開放式單位及向南天水圍景觀優質單位，撇除相關因素，屬原價加推。(資料圖片)

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」昨日(2)完成首輪銷售後，今日(3)即加推第4號價單，涉及185伙，維持最高13.5%折扣優惠，折實售價由304.02萬元起，折實呎價由10,110元起，折實平均呎價12,593元，較首張價單10,888元高約15.7%，發展商指，今批單位包含首度推出的開放式單位及向南天水圍景觀優質單位，撇除相關因素，屬原價加推。

4號價單涵蓋開放式至三房一套連工作間隔，折實售價由304.02萬至883.66萬元，折實呎價介乎10,110元至15,915元。入場單位為第2B5B5室，實用面積288方呎，一房間隔，折實售價304.02萬元，呎價10,556元。最低呎價單位為第3A5A11室，實用面積426方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價約，呎價10,110元。

8伙開放式單位折實最平341

至於新價單涉及8伙開放式單位，實用面積為266方呎，價單定價由394.48萬至397.15萬元，呎價介乎14,830元至14,930元；折實售價由約341.23萬至343.53萬元，折實呎價介乎12,828元至12,914元。

天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

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