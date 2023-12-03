YOHO WEST｜加推185伙 折實均呎12593元 首涉開放式單位｜天水圍新盤

發展商指，「YOHO WEST」新加推單位包含首度推出的開放式單位及向南天水圍景觀優質單位，撇除相關因素，屬原價加推。(資料圖片)

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」昨日(2日)完成首輪銷售後，今日(3日)即加推第4號價單，涉及185伙，維持最高13.5%折扣優惠，折實售價由304.02萬元起，折實呎價由10,110元起，折實平均呎價12,593元，較首張價單10,888元高約15.7%，發展商指，今批單位包含首度推出的開放式單位及向南天水圍景觀優質單位，撇除相關因素，屬原價加推。

4號價單涵蓋開放式至三房一套連工作間隔，折實售價由304.02萬至883.66萬元，折實呎價介乎10,110元至15,915元。入場單位為第2B座5樓B5室，實用面積288方呎，一房間隔，折實售價304.02萬元，呎價10,556元。最低呎價單位為第3A座5樓A11室，實用面積426方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價約，呎價10,110元。