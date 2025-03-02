YOHO WEST PARKSIDE周三價單首賣119伙 折實價302萬入場｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」落實首輪銷售安排，新地副董事總經理雷霆表示，將於本周三(5日)進行首輪銷售共128伙，當中119伙以價單形式發售，扣除最高折扣5%及買家於180天內成交可享4%現金回贈計算，折實售價由約302.46萬元起，折實平均呎價11,103元；另有9伙於同日起以招標形式出售。
雷霆稱，今批單位繼續屬「性價比十足」，項目於上周開放示範單位以來，市場反應踴躍。他續稱，近日股市氣氛回暖，過往都是「先股市、後樓市」，認為第一季樓市小陽春已展開，對項目周三首輪銷情有信心。
周一晚上7時截票
新地代理總經理胡致遠指，以價單發售的119伙涵蓋20伙一房、64伙兩房，以及35伙三房單位，實用面積介乎303至679方呎。以建築期付款計劃最高5%折扣加180日內提前付清樓價4%現金回贈計算，單位折實售價由約302.46萬至1,067.37萬元，折實呎價介乎9,670元至15,720元。入場單位為第1A座5樓A6室，實用面積303方呎，一房間隔，折實呎價9,982元。
YOHO WEST PARKSIDE原價加推55伙 折實價344萬起｜天水圍新盤
胡致遠補充，項目將於周三下午3時正式開售，共設A及B組兩個時段發售單位。A1組買家須購入最少2伙但不多於4伙指定單位，而A2組須購買最少1伙指定3房單位。B組買家可購入1至2伙單位。首輪銷售並將周一(3日)晚上7時截止接收購樓意向登記，周二(4日)進行抽籤。
至於有9伙於周三起以招標形式發售單位，涵蓋7伙三房及2伙四房單位，實用面積介乎484至1,072方呎。
「YOHO WEST PARKSIDE」位於天水圍天恩路1號，由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位。