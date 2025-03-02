YOHO WEST PARKSIDE周三價單首賣119伙 折實價302萬入場｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」落實首輪銷售安排，新地副董事總經理雷霆表示，將於本周三(5日)進行首輪銷售共128伙，當中119伙以價單形式發售，扣除最高折扣5%及買家於180天內成交可享4%現金回贈計算，折實售價由約302.46萬元起，折實平均呎價11,103元；另有9伙於同日起以招標形式出售。

雷霆稱，今批單位繼續屬「性價比十足」，項目於上周開放示範單位以來，市場反應踴躍。他續稱，近日股市氣氛回暖，過往都是「先股市、後樓市」，認為第一季樓市小陽春已展開，對項目周三首輪銷情有信心。