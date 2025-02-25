YOHO WEST PARKSIDE開價｜中原陳忠浩：今期位置及景觀更優越 料回報達5厘｜天水圍新盤

陳忠浩指，今次「YOHO WEST PARKSIDE」有第1期的租務成交鐵證，一房呎租高見41元，預計第2期租金回報可達4.6厘至5厘。

新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」今日(25日)公布首張價單，涉及105伙，主要提供建築期付款計劃，扣除最高5%優惠及買家於180天內成交可享4%現金回贈計算，折實售價由約303萬元起，折實呎價由9,670元起，折實平均呎價10,868元。

中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，「YOHO WEST PARKSIDE」首張價單折實平均呎價較一年多前同系列第1期的10,888元更便宜，屬買家喜訊，加上今期位置及景觀比上一期更優越，第1期已沽出近1,300伙，今期伙數不多，相信會吸引用家及投資者搶購。