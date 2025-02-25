YOHO WEST PARKSIDE開價｜中原陳忠浩：今期位置及景觀更優越 料回報達5厘｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」今日(25日)公布首張價單，涉及105伙，主要提供建築期付款計劃，扣除最高5%優惠及買家於180天內成交可享4%現金回贈計算，折實售價由約303萬元起，折實呎價由9,670元起，折實平均呎價10,868元。
中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，「YOHO WEST PARKSIDE」首張價單折實平均呎價較一年多前同系列第1期的10,888元更便宜，屬買家喜訊，加上今期位置及景觀比上一期更優越，第1期已沽出近1,300伙，今期伙數不多，相信會吸引用家及投資者搶購。
他指出，近期市況轉旺，投資氣氛升溫，元朗區一個新盤最近銷情熾熱，中原買家當中約有三、四成屬投資者，今次「YOHO WEST PARKSIDE」有第1期的租務成交鐵證，一房呎租高見41元，預計第2期租金回報可達4.6厘至5厘。發展商今次亦提供提早成交付款優惠，對用家及投資者而言，絕對具吸引力。
市況方面，陳忠浩認為，農曆新年後購買力持續釋放，近期樓市交投轉旺，新盤蜂擁而出，本月一手成交已近1,100宗，市場憧憬《財政預算案》有利好經濟及樓市措施出台，帶動入市氣氛，估計3月份一手市場可錄約2,500至3,000宗成交。
「YOHO WEST PARKSIDE」位於天水圍天恩路1號，由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位。